3. Liga Würzburger Kickers machen Schiele zum Cheftrainer

Der 39 Jahre alte Schiele stand bereits in den letzten beiden Partien als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Seine Bilanz: Eine 0:2-Niederlage beim Karlsruher SC und am vergangenen Wochenende die herbe 0:5-Heimschlappe gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Vertrag mit Hoffnung auf die Wende

Schiele, der erst im Juli als Co-Trainer engagiert worden war, hatte die Mannschaft nach der Freistellung von Stephan Schmidt interimsweise übernommen. Nun erhält er bei den Kickers einen Vertrag als Cheftrainer. Der Kontrakt läuft nach Vereinsangaben bis 30. Juni 2019.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass Michael die dringend benötigte sportliche Wende herbeiführen wird", so Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer. Die Entscheidung für Schiele sei im Vorstand einstimmig gefallen.