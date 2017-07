Stadion gefunden Kickers ziehen zum DFB-Pokalspiel nach Offenbach um

Nachdem der DFB eine Vorverlegung der DFB-Pokal-Partie gegen Werder Bremen abgelehnt hatte, mussten sich die Kickers einen neuen Spielort suchen. Den haben sie jetzt gefunden: Die Partie findet in Offenbach statt..

Der FC Würzburger Kickers wird sein Erstrundenspiel im DFB-Pokalwettbewerb gegen den SV Werder Bremen am Samstag, den 12. August 2017, um 20.45 Uhr in Offenbach austragen. Eine entsprechende Vereinbarung zur Miete des rund 20.000 Zuschauer fassenden Sparda-Bank-Hessen-Stadions mit der Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH haben die Kickers jetzt unterzeichnet. Lösungen bezüglich des Ticketverkaufs, für eventuelle Rückgaben bereits verkaufter Einrtittskarten sowie für die Anreise der Fans werden laut Vereinsangaben baldmöglichst geklärt.

"Wir sind sehr froh, dass wir in kürzester Zeit in Offenbach einen Partner gefunden haben, der uns diesen Umzug ermöglicht." Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer

DFB verhinderte die Vorverlegung

Nach der jüngsten Einigung zwischen Verein und Stadt dürfen die Kickers in ihrem Stadion am Dallenberg nach 19.30 Uhr keine Partien mehr austragen. Anwohner hatten sich über die Lärmbelästigung beschwert. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat das Pokalspiel der Kickers gegen den SV Werder Bremen am 12. August jedoch für 20.45 Uhr angesetzt. Der Bitte der Unterfranken, die Partie vorzuverlegen, lehnte der Verband nun ab.

Logistische und organisatorische Gründe

Drei Gründe führt der DFB an, weshalb man dem Wunsch des Vereins nicht mehr nachkommen kann: