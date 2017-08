Erster Saisonsieg Würzburger Kickers gewinnen in Zwickau

Die Würzburger Kickers haben ihren ersten Drittliga-Sieg in dieser Saison geholt. Im Kellerduell beim FSV Zwickau reichte ein Treffer von Ioannis Nikolaou in der 28. Minute zum lange ersehnten Dreier.

Die Erleichterung ist riesig bei den Würzburger Kickers: Die Unterfranken haben im sechsten Drittliga-Spiel in dieser Saison endlich gewonnen und damit den ersten Ligasieg im Kalenderjahr 2017 gefeiert.

"Die 3. Liga ist kurios: Wir haben in den letzten Partien sehr gut gespielt, aber zu wenige Punkte gesammelt. Heute haben wir nicht unsere beste Leistung gezeigt, das Spiel aber mit etwas Glück gewonnen." Würzburg-Trainer Stephan Schmidt

Gelb-Rote Karte für den Torschützen

Die Gäste aus Würzburg hatten in der ersten Hälfte deutlich mehr Spielanteile als die Hausherren, gingen in der 28. Minute verdient in Führung. Abwehrspieler Ioannis Nikolaou erzielte den goldenen Treffer des Tages mit einem Schuss aus 18 Metern. In der 64. Minute sah der Torschütze nach einem Foul die Ampelkarte, die Mainfranken mussten fast 30 Minuten lang in Unterzahl dem Ansturm des FSV gegenhalten. Die Rothosen brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und durften zum ersten Mal seit dem 18. Dezember 2016 wieder jubeln.

Raus aus den Abstiegsrängen

Während der Zweitliga-Absteiger sich mit nun fünf Punkten auf Platz 14 vorarbeitete, rutschte Zwickau auf den letzten Tabellenplatz ab.

"Wir atmen jetzt erst einmal durch, dann haben wir ein schönes Spiel gegen Mainz vor der Brust." Würzburg-Trainer Stephan Schmidt

Jubiläumsspiel gegen den Mainz 05

In der Länderspielpause empfangen die Kickers anlässlich des 50. Jubiläums am Freitag, 1. September den 1. FSV Mainz 05 am Dallenberg.