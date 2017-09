Trotz Aufholjagd 2:3-Niederlage für Würzburger Kickers

Mittelfeldspieler Dennis Mast sah bereits in der 8. Minute wegen eines groben Foulspiels am Paderborner Robin Krauße die Rote Karte. Damit schwächte er sine Team erheblich. Sven Michel erzielte bereits in der 15. Minute das 1:0 für die Gäste aus Nordrhein-Westfalen. Dennis Srbeny erhöhte in der 66. Minute via Foulelfmeter auf 2:0. Würzburgs Keeper Wolfgang Hesl hatte zwar die Fingerspitzen noch am Ball, doch der harte Schuss landete links im Kasten.

Drei Tore innerhalb von fünf Minuten

Felix Müller (82.) und Sebastian Neumann (84.) sorgten trotz der langen Unterzahl für den überraschenden 2:2-Ausgleich der Kickers. Aber Marlon Ritter sicherte im Gegenzug mit einem Volleyschuss den Dreier für Paderborn.

Der Ex-Bundesligist schiebt sich mit dem Sieg in Unterfranken wieder an die Tabellenspitze der 3. Liga. Die Kickers treten auf der Stelle und bleiben auf einem Abstiegsplatz.