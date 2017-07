Saisonauftakt 3. Liga Unterhaching heiß - Würzburg startet neu

Die 3. Liga startet wieder in den Kampf um die Meisterschaft. Absteiger Würzburg geht mit einem neu formierten Team in die Mission Wiederaufstieg. Aufsteiger Unterhaching ist heiß auf das erste Duell.

Am Freitag rollt der Ball mittlerweile zum 10. Mal in der dritten Liga. "Der damalige Schritt hat sich als richtig herausgestellt. Die 3. Liga hat sich bewährt", sagt DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Wie die Mannschaften ihre Ziele umsetzen, wer sich wie im Kampf gegen den Absturz in den Amateur-Fußball schlägt, ist ab heute wieder aktuell zu verfolgen. Zu den Aufstiegskandidaten zählen nach einer Trainerumfrage neben Zweitligabsteiger Karlsruher SC auch die Würzburger Kickers und der 1. FC Magdeburg, Vierter in der vergangenen Saison. Doch auch Überraschungen wie Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg sind natürlich immer drin.

Kickers Neustart mit jungem Team

16 Ab- und 16 Neuzugänge, der Umbruch nach dem Abstieg hätte bei den Würzburger Kickers kaum größer sein können. Als Kapitän führt Sebastian Neumann weiter das neu formierte Team an. Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel in Meppen in die Drittliga-Spielzeit. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft, da können wir erfahrenen Spieler natürlich helfen. Entscheidend ist es, dass wir aufgrund des personellen Umbruchs zu einer festen Einheit werden", sagt Trainer Stefan Schmidt.

Unterhaching heiß auf die 3. Liga

Neu dabei ist auch die SpVgg Unterhaching, die nach dem Abstieg 2015 wieder zurückkehrt. Die Mannschaft bleibt, das Aufstiegsteam ist auch in der dritten Liga am Start. Trainer Claus Schromm hat dieses Team geformt und ist überzeugt, dass der Aufsteiger auch Profifußball kann. "Wir haben das ganze noch optimiert mit Tom Hagen und Stefan Schimmer." Dazu kommen noch die Jugendspieler, "das ist konzeptionell bei uns absolut sinnvoll. So kommen die Jungs auch weiter", erklärt Schromm. "Damit sind wir gut aufgestellt." Auch die Mannschaft fühlt sich bereit und will endlich auf dem Platz zeigen, dass sie auch dritte Liga kann: "Man hat es in den gut vier Wochen Vorbereitung gemerkt, dass jeder heiß drauf ist, auf die 3. Liga", sagt Mittelfeldmann Ulrich Taffertshofer vor dem ersten Duell am Samstag (Anstoß 14 Uhr) gegen Werder Bremen II.

Paderborn statt 1860

Mit dabei sind in dieser Saison auch der FC Carl Zeiss Jena und der SV Meppen. Meppen spielt dabei erstmals seit 1998 wieder im deutschen Profifußball. Damals noch in der zweiten Liga. Attraktiv für die Liga wäre auch der TSV 1860 München gewesen. Doch die Löwen, im Relegationsspiel gegen Jahn Regensburg unterlegen, erhielten wegen nicht fristgerecht eingereichter Zahlungsunterlagen keine Drittligalizenz und müssen jetzt in der Regionalliga Bayern antreten. Dafür blieb dem SC Paderborn der negative Durchmarsch erspart. Als bestplatzierter sportlicher Absteiger kickt der ehemalige Bundesligist weiter drittklassig.