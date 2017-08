3. Liga Unterhaching kassiert Niederlage in Wiesbaden

Für die Hessen läuft es nach Plan: drei Spiele, drei Siege. Der SV Wehen-Wiesbaden bleibt ohne Punktverlust und ohne Gegentreffer an der Spitze der 3. Fußball-Liga. Gegen die SpVgg Unterhaching gelang den Hessen am Dienstagabend ein 1:0 (1:0). Das Tor erzielte David Blacha in der 18. Minute. Die Hachinger belegen nach der Niederlage mit drei Punkten den 12. Tabellenplatz.

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0)

SV Wehen Wiesbaden: Kolke - Mrowca, Mockenhaupt, Ruprecht, Reddemann - Mintzel (80. Mvibudulu), P. Funk, Dams, P. Müller (46. Andrist) - Blacha (68. Watkowiak), Schäffler

SpVgg Unterhaching: K. Müller - M. Bauer, Welzmüller, Winkler (74. Greger), Dombrowka - J.-P. Müller, Taffertshofer, Kiomourtzoglou (59. Schimmer), Steinherr (46. Piller) - Hain, Bigalke

Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma)

Zuschauer: 2101

Tore: 1:0 Blacha (17.)

Gelbe Karten: Mrowca (1) / Steinherr (1), Winkler (1), Bigalke (1)