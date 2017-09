Dritte Saison-Niederlage Unterhaching verliert 1:2 in Lotte

Die Gäste unter der Leitung von Trainer Claus Schromm kamen nicht gut aus den Startlöchern, wurden von Beginn an von den Lotte-Kickern im eigenen Strafraum eingeschnürt. Das verdiente 1:0 die Folge: Hamadi Al Ghaddioui traf für die Münsterländer. André Dej machte in der 75. Minute alles klar gegen den Aufsteiger aus der Münchner Vorstadt. Tim Wendel gestaltete die Partie in der 87. Minute noch einmal spannend: Paderborns Mittelfeldmann verlängerte einen Eckball mit dem Kopf ins eigene Tor zum Endstand.