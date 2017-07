Erster Drittliga-Sieg Unterhaching beschert KSC durch 3:2 einen Fehlstart

Drittliga-Aufsteiger Unterhaching hat dem Absteiger KSC einen Fehlstart verpasst. Die Vorstädter hingegen freuen sich nach dem 3:2 über ihren ersten Sieg in der Dritten Liga.

Anton Fink (13.) gelang per Foulelfmeter in der 13. Minute das 1:0 für den KSC, der seinerseits ebenfalls vom Punkt den Ausgleich durch Stephan Hain (24.) hinnehmen musste. Nachdem David Pisot (38.) die Gäste erneut in Front gebracht hatte, gelang Sascha Bigalke (39.) postwendend das 2:2. Stefan Schimmer (89.) sorgte kurz vor Schluss für den ersten Saisonsieg der Hachinger.

Wiedergutmachung für die 0:3-Klatsche

Damit hatte sich die SpVgg für die 0:3-Packung bei Werder Bremen II vom ersten Spieltag rehabilitiert. Die Gäster hingegen bleiben nach einem 1:1 gegen den VfL Osnabrück und dieser Niederlage in Unterhaching weiterhin sieglos.

SpVgg Unterhaching - Karlsruher SC 3:2 (2:2)

Unterhaching: Korbinian Müller - Maximilian Bauer, Nicu, Winkler, Dombrowka - Kiomourtzoglou (62. Greger), Taffertshofer - Jim-Patrick Müller (84. Schimmer), Bigalke, Steinherr (66. Piller) - Hain. - Trainer: Schromm

Karlsruhe: Uphoff - Bader, Stoll, Pisot, Föhrenbach - Bülow, Andreas Hofmann (73. Wanitzek) - Camoglu (61. Muslija), Fink, Lorenz - Stroh-Engel (56. Schleusener). - Trainer: Meister



Tore: 0:1 Fink (13., Foulelfmeter), 1:1 Hain (24., Foulelfmeter), 1:2 Pisot (38.), 2:2 Bigalke (39.), 3:2 Schimmer (89.)

Gelbe Karten: Kiomourtzoglou - Andreas Hofmann, Bader, Stoll

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Zuschauer: 5.000