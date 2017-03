Regensburg wieder auf Relegationsplatz SSV Jahn gewinnt in Paderborn mit 2:0

Am Anfang taten sich die Oberpfälzer noch schwer ins Spiel zu kommen. Doch zur Mitte der ersten Hälfte steigerte sich der Jahn und erarbeitete sich ein klares Chancenplus. Das 1:0 fiel in der 70. Minute: Marc Lais brachte den Ball aus elf Metern ins Paderborner Tor. In der 85. Minute erzielte Kolja Pusch nach einem mustergültigen Konter den 2:0-Siegtreffer.

SC Paderborn - SSV Jahn Regensburg 0:2 (0:0)

Paderborn: Kruse - Vucinovic, Strohdiek, Tim Sebastian, Heidinger - Krauße (79. Mannek) - Piossek, Bickel, Kruska (46. Schonlau), Bertels (62. van der Biezen) - Dedic.

Trainer: Emmerling

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Odabas, Nandzik - Knoll, Lais (85. Luge) - George, Thommy - Grüttner, Hyseni (76. Pusch). -

Trainer: Herrlich

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Tore: 0:1 Lais (70.), 0:2 Pusch (85.)

Zuschauer: 5089

Gelbe Karten: Kruska, Piossek, Heidinger - Lais, Grüttner