3. Liga Würzburg und Haching starten auswärts

Der Spielplan für die am 21. Juli beginnende Saison in der 3. Liga beschert den beiden bayerischen Klubs zunächst ein Auswärtsspiel. Ende September treffen Würzburg und Haching dann aufeinander.

Zum Eröffnungsspiel empfängt Zweitligaabsteiger und Meisterschafts-Topfavorit Karlsruher SC am 21. Juli den VfL Osnabrück. Die Würzburger Kickers haben eine weite Anreise zu ihrem Gastspiel bei Aufsteiger SV Meppen, die SpVgg Unterhaching die sicher nicht weniger strapaziöse Fahrt zum SV Werder Bremen II vor sich. Am 2. Spieltag empfangen die Unterfranken die Bremer, während Haching auf den KSC trifft.

Zum Duell der bayerischen Drittligisten kommt es am 11. Spieltag. In der Hinrunde haben dabei die Würzburger Kickers Heimrecht. Die Partie wird am 29. oder 30. September ausgetragen.