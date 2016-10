Livestream Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg



BR

Durch die jüngste 0:2-Niederlage beim vorherigen Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 verpasste der Jahn den Sprung auf den fünften Tabellenplatz. So rangiert die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich auf Rang elf - nicht schlecht für einen Aufsteiger. Aber es war eben mehr drin. Selbiges gilt für den 1. FC Magdeburg, der nur einen Punkt weniger (16) auf dem Konto hat als Regensburg. Die 2:4-Heimniederlage gegen den Chemnitzer FC verhinderte eine bessere Zwischenplatzierung.

Glorreiche Vergangenheit

Magdeburg - das ist wieder mal ein klangvoller Name in der Arena. 1974 gewann der dreimalige DDR-Meister aus Sachsen-Anhalt sogar den Europapokal der Pokalsieger, ehe nach der Deutschen Einheit der Absturz ins Amateurlager folgte. Vor zwei Jahren gelang nun die Rückkehr in den Profifußball. Und der 1. FCM schickt sich an, weiter nach oben zu wollen. Die Fanbasis ist gewaltig. Auch zum Gastspiel in Regensburg werden die Blauen wieder viele Fans begleiten.

Verletztenliste wird immer länger

In Regensburg schauen sie aufs Sportliche: Herrlich legte unter der Woche verstärkten Wert auf das Angriffsspiel, das zuletzt stockte. Er hofft, dass der Knoten gegen Magdeburg wieder mal platzt. Allerdings fehlen dem Trainer etliche Langzeitverletzte. Unter der Woche kam zu diesen auch noch Patrik Dzalto dazu, der sich beim Spiel der U21 einen Außenbandbandriss im linken Knie zuzog und lange ausfällt.

Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Montag um 22.00 Uhr.