Durchmarsch weiter möglich Regensburg punktgleich mit dem Dritten

Aufsteiger Jahn Regensburg bleibt in der 3. Fußball-Liga ganz nahe dran am Relegationsplatz, nur noch die Tordifferenz trennt sie davon. Die Oberpfälzer siegten am drittletzten Spieltag bei Abstiegskandidat Rot-Weiß Erfurt 4:1.