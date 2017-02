22. Spietag 3. Liga Regensburg erkämpft sich Punkt in Halle

Die Gäste begannen mit viel Druck. Der Jahn verbuchte durch Erik Thommy in der 6. und Marc Lais in der 13. Minute zwei Chancen. Danach wurde Halle etwas besser und ging kurz vor dem Seitenwechsel in Führung.

Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Regensburger. Der daheim noch ungeschlagene Gastgeber startete nur noch selten Entlastungsangriffe. Marco Grüttner belohnte den beharrlich kämpfenden Jahn in der 82. Minute mit dem Ausgleich. Das Team von Heiko Herrlich ist aktuell Elfter in der Tabelle.

Hallescher FC - SSV Jahn Regensburg 1:1 (1:0)

Halle: Bredlow - Brügmann, Schilk, Kleineheismann, Baumgärtel - Fennell, Gjasula - Ajani (83. Aydemir), El-Helwe (59. Lindenhahn), Martin Röser (73. Barnofsky) - Pintol. - Trainer: Schmitt

Regensburg: Pentke - Hein, Nachreiner (71. Ziereis), Knoll, Nandzik - Geipl, Lais - Luge (46. Hesse), Pusch (46. Hyseni), Thommy - Grüttner. - Trainer: Herrlich

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Tore: 1:0 Pintol (45.), 1:1 Grüttner (82.)

Zuschauer: 5683

Gelbe Karten: Kleineheismann, Aydemir -