3. Liga Unnötige Niederlage für den Jahn

In der ersten Halbzeit war Regensburg vor 10.200 Zuschauern das klar bessere Team. Der Sturmlauf wurde in der 35. Minute mit dem Fürhungstreffer durch Erik Tommy belohnt. Weitere Chancen, vergab danach eine weitere Chance.

"Das tut weh, aber Osnabrück war in der zweiten Halbzeit sehr stark. Wir hätten gleich in der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor den Sack zumachen müssen." Jahn-Trainer Heiko Herrlich im BR Fernsehen

In der zweiten Halbzeit wurde Osnabrück stärker. Ahmet Metin Arslan traf nach einem Abwehrfehler in der 78. Minute zum 1:1 für die Gäste, Kwasi Okyere Wriedt nutzte in der 89. Minute ebenfalls einen dicken Regensburger Patzer in der Defensive zum Siegtor für den neuen Tabellendritten.

Eigentlich wollten die Regesnburger mit einem Sieg die magischen 45 Punkte für den Klassenerhalt feiern, auch wenn dieses Ziel verfehlt wurde, steht das Team von Heiko Herrlich mit weiter 42 Punkten auf Rang fünf immer noch hervorragend da.