3. Liga Regensburg vergibt Sieg

In der 32. Minute ging Jahn Regensburg in Führung: Erik Thommy schoss einen Freistoß erst in die Mauer, im Nachschuss donnerte er den Ball unhaltbar für den Wiesbadener Keeper ins Tor. Wiesbaden war ein ebenbürtiger Gegner und glich in der 56. Minute aus: Niklas Dams war nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle.

In der 82. Minute gab es Elfmeter für die Regensburger: Doch Thommay scheiterte an Markus Kolke. In der Nachspielzeit foulte Funk Hyseni - wieder gab es Strafstoß für den Jahn. Diesmal scheiterte Marc Lais am Wiesbadener Keeper. Jahn Regensburg rutschte auf den vierten Platz ab. Nächste Woche empfangen die Oberpfälzer den Tabellenzweiten Holstein Kiel, die nur einen Punkt Vorsprung auf Regensburg haben. BR Fernsehen überträgt das Spitzenspiel live am Samstag, 29. April, ab 13.55 Uhr.

Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg 1:1 (0:1)

Wiesbaden: Kolke - Mrowca (46. Funk), Mockenhaupt, Dams, Mintzel - Pezzoni, Andrich - Philipp Sven Müller (89. Schwadorf), Lorenz - Patrick Mayer (69. Schnellbacher), Schäffler

Trainer: Rehm

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Odabas (87. Palionis), Hofrath - Lais, Knoll - George (76. Hesse), Pusch (69. Hyseni), Thommy - Grüttner

Trainer: Herrlich

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Scheibenhardt)

Tore: 0:1 Thommy (32.), 1:1 Dams (56.) Zuschauer: 1.177

Gelbe Karten: Pezzoni, Mockenhaupt - Pusch, Hofrath, Hyseni, Hesse

Besondere Vorkommnisse: Kolke fält Foulelfmeter von Thommy (84.), Kolke hält Foulelfmeter von Lais (90.+4)