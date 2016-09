3. Liga im Stream Jahn Regensburg - SC Paderborn live



BR

Nach dem blendenden Saisonstart mit drei Siegen gerät Jahn Regensburg in der 3. Fußball-Liga immer mehr aus der Erfolgsspur. Das 0:4 (0:1) im Aufsteigerduell am letzten Spieltag beim FSV Zwickau war bereits das fünfte sieglose Spiel nacheinander. Mit elf Punkten ist die Situation des Jahn immer noch gut. Im Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen Zweitliga-Absteiger SC Paderborn soll der Abwärtstrend aber unbedingt gestoppt werden. Wir übertragen das Spiel ab 14 Uhr im Livestream.

Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Montag um 22.00 Uhr.