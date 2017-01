Zweitliga-Trainingsauftakt Nach Würzburg starten Fürth, Nürnberg und München

Nach einem gemeinschaftlichen Frühstück am Vormittag standen bei den Kleeblättern Übungen im Kraftraum an, bevor ab 11.00 Uhr das erste Mal mit dem Ball trainiert wurde. Dreieinhalb Wochen dauert die Vorbereitung auf das erste Rückrunden-Pflichtspiel beim TSV 1860 München (27. Januar, 18.30 Uhr).

Trainigsstart mit Neuzugang Stephen Sama

Abwehrspieler Stephen Sama wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom VfB Stuttgart zur SpVgg Greuther Fürth. Der 23-Jährige unterschrieb beim Tabellenzwölften einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Der Innenverteidiger, der zur Saison 2014/15 vom FC Liverpool zum VfB gekommen war, spielte beim VfB-Trainer Hannes Wolf keine große Rolle. In dieser Spielzeit lief Sama erst viermal in der 2. Liga und einmal im DFB-Pokal auf. Trotzdem setzen die Franken nun auf ihn.

"Er ist ein resoluter Zweikämpfer und bringt eine gute Mentalität mit." Ramazan Yildirim, Direktor Profifußball

Wechsel in der Winter-Transferperiode FC Bayern München Abgang: Co-Trainer Paul Clement (vorr. Swansea City) FC Augsburg Neuzugang: Trainer Manuel Baum (zuvor Nachwuchstrainer beim FCA) FC Ingolstadt noch kein Transfer Würzburger Kickers Neuzugang: Lukas Fröde (Werder Bremen) 1. FC Nürnberg Noch kein Transfer SpVgg Greuther Fürth Neuzugang: Stephen Sama (VfB Stuttgart)

Abgang: Sebastian Heidinger (Ziel noch nicht bekannt) TSV 1860 München Neuzugang: Trainer Vitor Pereira (letzter Verein: Fenerbahçe Istanbul)

1. FC Nürnberg fiebert Auftakt gegen Dresden entgegen

Nach dem obligatorischen Laktattest stand bei den Mittelfranken einen Tag später das erste öffentliche Training an. Das Ziel: die bestmögliche Vorbereitung für den Auftakt am Sonntag, 29.01.17. Dann rollt der Ball wieder im Nürnberger Stadion. Erster Pflichtspielgegner ist Dynamo Dresden. Und der Club will da weitermachen, wo er vor der Winterpause aufgehört hat: Zwei Siege in Folge gelangen den Franken gegen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern zum Jahresende. Für die Rückrunde gilt es dennoch noch ein bisschen was draufzulegen. "Wir müssen hinten stabiler werden. Die Balance zwischen Angriff und Abwehr muss besser werden", sagte Trainer Alois Schwartz.

TSV 1860 München fliegt nach Portugal

Die Löwen sind mit ihrem neuen Trainer Vitor Pereira in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Verzichten musste der Coach dabei auf fünf Spieler: Die Brasilianer Lucas Ribamar und Rodnei wurden erst im Laufe des Tages aus ihrem Urlaub zurückerwartet. Auch Ivica Olic (Magen-Darm-Infekt) und dessen ebenfalls angeschlagener Stürmerkollege Sascha Mölders verpassten das erste Training. Victor Andrade verzichtet nach seinem Kreuzbandriss auf den Portugal-Trip. Die Münchner absolviereb als einizger bayerischer Zweitligist ein Trainingslager im Ausland. Schon einen Tag nach dem Aufgalopp beginnt das 16-tägige Trainingslager.