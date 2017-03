2. Bundesliga Schwere Aufgaben für 1860 und Kickers

Abwärtstrend bei den Würzburger Kickers, keine Konstanz beim TSV 1860 München - beide Vereine würden das am Samstag gerne ändern. Allerdings warten schwere Gegner.

Hannover 96 - TSV 1860 München (Samstag, 13.00 Uhr)

Es kommt selten vor, dass es beim TSV 1860 München ruhiger zugeht als beim Gegner. Diese Woche trifft das zu: In Hannover hängt der Haussegen schief, nachdem Sportchef Martin Kind erst Manager Martin Bader entließ und dann auch noch Trainer Daniel Stendel öffentlich anzählte: "Daniel Stendel muss sich jetzt beweisen. Die Leistungen reichen nicht aus, das muss deutlich besser werden", sagte Kind in einem Interview, was wiederum Stendel auf den Plan rief.

Der beklagt fehlenden Respekt: "Warum die Leistung der Mannschaft über die gesamte Saison nicht stärker honoriert wurde, wie sie es meiner Meinung nach verdient hätte, kann ich nicht beantworten", soe der Coach des Tabellendritten. Und weiter: "Die Entwicklung der Mannschaft, die leider ziemlich deutlich abgestiegen ist, hin zu einer Spitzenmannschaft der 2. Liga, ist eben kein Selbstläufer."

Vielleicht können die Löwen diese Unruhe ja für sich nutzen. Nach der Heimniederlage gegen den FC St. Pauli müssen dringend Punkte her, um nicht noch weiter Richtung Abstiegszone zu rutschen. Immerhin: Jubeln dürften die Sechziger. Der neue 96-Manager Horst Heldt, einst ja auch als Spieler und Manager bei den Löwen, "Wenn die Löwen bei uns ein Tor schießen, muss kein Münchner seinen Platz auf der Tribüne wechseln."

Würzburger Kickers - Dynamo Dresden (Samstag, 13.00 Uhr)

Auch die Würzburger Kickers haben schwierige Wochen hinter sich. 2017 noch ohne Sieg, wollen sie am Samstag endlich wieder einen Sieg bejubeln. "Wir wollen mit aller Macht in der für mich besten 2. Bundesliga Europas bleiben", sagte Trainer Bernd Hollerbach und warnte vor dem Gegner. "Gegen Dynamo Dresden waren es in der Vergangenheit immer enge und intensive Spiele."

Erst zum vierten Mal treffen beide Teams in einem Pflichtspiel aufeinander. Der Mitaufsteiger aus Sachsen belegt den fünften Tabellenrang, die Kickers sind mittlerweile auf Platz zehn abgerutscht. In diesem Jahr warten die Unterfranken noch auf einen Sieg, von den vergangenen fünf Spielen wurden vier verloren. "Eine Saison ist lang. Es gibt immer Höhen und Tiefen, das gehört dazu. Wir wehren uns gemeinsam dagegen", sagte Torhüter Robert Wulnikowski.

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr)

Janos Radoki

Dir Vorbereitung auf diese Partie musste Co-Trainer Mirko Dickhaut übernehmen. Kleeblatt-Trainer Janos Radoki war von Mittwoch an wegen eines bakteriellen Infekts lahmgelegt. Mindestens bis Freitag wird seine Auszeit dauern. Ob er in Sandhausen überhaupt auf der Bank sitzen kann, ist noch unklar. Gut, dass die Partie erst am Sonntag stattfindet.

Sportlich zeigt die Formkurve bei den Franken nach oben. Insbesondere der Derbysieg gegen den Club sollte weiteren Auftrieb geben. Und auch die Statistik weist Fürth als "Favoriten" gegen Tabellennachbar Sandhausen aus: Nur eins von sieben Zweitligaspielen konnte der SVS gegen die SpVgg bisher für sich entscheiden.

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr)