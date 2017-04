3:1-Niederlage in Aue Würzburg nach Debakel tief im Abstiegssumpf

Die Würzburger Kickers bleiben in der Rückrunde sieglos und sitzen tief im Abstiegssumpf. Nach einem 1:3 bei Erzgebirge Aue trennt die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach nur noch das Torverhältnis vom Relegationsplatz.

Die Negativserie von Würzburg hielt auch in Aue an, beim richtungsweisenden Spiel gegen den Tabellennachbar. Die Sachsen konnten sich durch den 3:1-Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen (Rang 13, drei Punkt Abstand auf den Relegationsplatz). Die in diesem Jahr weiterhin nicht siegreichen Würzburger hingegen trennt nur noch das etwas bessere Torverhältnis vom Relegationsrang.

3:0-Rückstand in 19 Minuten

Würzburgs Torwart Jörg Siebenhandl beim Elfmeter

Die Kickers erwischten einen Horrorstart: Fabian Kalig (3.) staubte bereits kurz nach dem Anpfiff per Kopf einen Abpraller von der Latte ins Tor ab. Wenig später verursachte Peter Kurzweg einen Elfmeter, als er seinen Gegenspieler zu Boden zerrte. Dimitrij Nazarov (12.) verwandelte den Strafstoß zum 2:0. Nur sieben Minuten später traf Pascal Köpke (19.) aus kurzer Distanz zum 3:0. Damit war das Spiel für die Unterfranken praktisch gelaufen. Die Mannschaft wirkte total verunsichert und agierte nicht mal hinten mit der sonst gebotenen Willenskraft.

"Durch eine Fehlentscheidung sind wir in Rückstand geraten, der Freistoß war keiner. Dann waren wir unachtsam bei der Aktion vor dem Elfmeter. Nach einem 0:2 ist es schwer ins Spiel zu kommen." Würzburgs Offensivspieler Nejmeddin Daghfous

Mit mehr Einsatz zum Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel war etwas mehr Einsatz von den Unterfranken zu sehen. Nur eine Minute nachdem Weihrauch für Benatelli eingewechselt wurde (59.) traf der Joker mit einem Traumtor zum 3:1. Aus rund 25 Metern knallte er den Ball mit voller Wucht direkt ins rechte obere Eck des Kastens. Würzburg bemühte sich auch in der Folgezeit eifrig, hier nochmal ranzukommen. Sie rannten unentwegt gegen Aues Abwehr an. Aber die Mittel der Kickers erwiesen sich als begrenzt und Aue verteidigte geschickt. Mehr als der Anschlusstreffer war nicht mehr drin.

Erzgebirge Aue - Würzburger Kickers 3:1 (3:0)

Aue: Männel - Kalig, Samson, Breitkreuz - Tiffert, Fandrich - Rizzuto, Kaufmann (58. Riese) - Kvesic (75. Bertram) - Köpke (87. Bunjaku), Nazarow. - Trainer: Tedesco

Würzburg: Siebenhandl - Schröck, Schoppenhauer, Neumann, Kurzweg (72. Nagy) - Taffertshofer - Rama (46. Müller), Fröde, Benatelli (58. Weihrauch), Daghfous - Soriano. - Trainer: Hollerbach

Tore: 1:0 Kalig (3.), 2:0 Nazarow (10., Foulelfmeter), 3:0 Köpke (18.), 3:1 Weihrauch (60.)

Gelbe Karten: Rizzuto (6), Fandrich (4) - Kurzweg (10), Schoppenhauer (7), Schröck (6), Rama (2), Fröde (4)

Schiedsrichter: Rene Rohde (Rostock)

Zuschauer: 9600