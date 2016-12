Würzburgs Aufstiegsheld Shapourzadeh hört auf und wird Manager

Der langjährige Kapitän Amir Shapourzadeh beendet seine Karriere bei den Kickers. Er wird Manager bei einem österreichischen Bundesligisten. Der 34-Jährige war maßgeblich an beiden Aufstiegen beteiligt. Beim Heimspiel am Sonntag wird er verabschiedet.

Für Trainer Bernd Hollerbach war er "immer ein verlängerter Arm". "Seine Leistung auf und auch neben dem Platz war herausragend, er ist ein ganz besonderer Mensch", sagte der Würzburger Coach über seinen ehemaligen Kapitän. Und das, obwohl Shapourzadeh in dieser Saison nur noch zu einem Kurz-Einsatz jüngst gegen Fortuna Düsseldorf kam. Sein parallel zum Fußballtraining absolviertes Sportmanagement-Fernstudium erklärt aber die geringe Einsatzzeit. Jetzt hängt der 34-Jährige die Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Zum 1. Januar wird er Manager bei Admira Wacker Mödling in der österreichischen Bundesliga.

"Amir trägt ganz großen Anteil an der jüngsten Erfolgsgeschichte der Kickers." Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach

Mann der ersten Stunden beim Würzburger Profifußball-Projekt

Kaum ein anderer Akteur der Rothosen wird so sehr mit dem rasanten sportlichen Aufstieg der Würzburger Kickers von der Regionalliga bis in die 2. Liga in Verbindung gebracht wie Shapourzadeh. Er war einer der ersten Spieler überhaupt, den Cheftrainer Bernd Hollerbach zu Beginn des Würzburger Profifußball-Projektes vor knapp drei Jahren verpflichtet hatte. In 69 Liga-Partien erzielte der Deutsch-Iraner 18 Tore und bereitete weitere 15 Treffer vor. Dementsprechend verständlich ist auch, dass ihn der Abschied vom Dallenberg nun doch ziemlich schmerzt. "Ich freue mich auf die Verabschiedung von den Fans, das wird mit Sicherheit noch einmal ein sehr emotionaler Moment", erklärte der Scheidende.