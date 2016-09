Siegesserie gerissen Kickers verlieren Spitzenspiel knapp

Die Kickers Würzburg wollten den Sieg im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga. Doch die Offensivbemühungen des Teams von Bernd Hollerbach wurden am Ende nicht belohnt. Gegen Union Berlin gab es eine knappe 0:1-Heimniederlage.

"Es wird darauf ankommen, wieder wenig Fehler zu machen und diszipliniert zu spielen", hatte Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach vor der Partie gemahnt- Doch beide Teams setzten nicht nur auf eine stabile Defensive. Es entwickelte sich eine flotte Partie mit vielen guten Offensivaktionen.

Die Kickers starteten mit viel Schwung und erarbeiteten sich allein sechs gute Chancen in den ersten 15 Minuten. Union wurde erst nach einem Lattenknaller Mitte der ersten Halbzeit stärker. Nur die Tore fehlten dem munteren Spitzenspiel in den ersten 45 Minuten, so dass es zur Halbzeit nur 0:0 stand.

Viele Chancen - keine Tore

Mit einer weiteren dicken Chance starteten die Kickers in die zweite Hälfte. Benatelli eroberte kurz vor dem Berliner Strafraum den Ball, passte auf Elia Soriano, der frei vor dem Tor aus 16 Metern zu wenig platziert schoss - kein Problem für den Berliner Torhüter Busk.

Noch mehr Schwung für die Offensive versuchte Kickers-Coach Bernd Hollerbach nach zehn Minuten in der zweiten Hälfte mit einem Doppelwechsel zu entwickeln. Valdet Rama kam für Emanuel Tafferthofer und Königs für Patrick Weihrauch und die Zahl der Torchancen stieg noch einmal. Benatelli, Königs und Dagfuß kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten. Nur das ersehnte Tor wollte nicht fallen.

Die Kickers blieben auch in der zweiten Halbzeit die aktivere Mannschaft, nur das ersehnte Tor wollte nicht fallen. Das machte Collin Quaner dann auf der anderen Seite. Der Berliner nutze aus, dass ihn die Kickers-Defensive nicht konsequent genug störte. Aus knapp 20 Metern traf der Toptorschütze der 2. Liga zum 0:1.

Union klettern nach dem dritten Sieg in Serie mit 11 Punkten auf Platz drei in der Tabelle, Aufsteiger Würzburg rutscht mit immer noch guten 10 Punkten auf Rang sechs ab.