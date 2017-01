Würzburger Kickers Trainingsauftakt und gleich ein Neuzugang

Lukas Fröde wechselt vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zum Zweitligisten Würzburger Kickers. Das haben beide Vereine jetzt bestätigt. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Der 21-Jährige Defensivspieler war 2009 von Carl Zeiss Jena an die Weser gewechselt. Er absolvierte 64 Spiele in der 3. Liga und Regionalliga für die U23 von Werder und stand zwölf Mal in der Bundesliga auf dem Feld. Trainer Bernd Hollerbach ist begeistert von Fröde, der ursprünglich erst im Sommer hätte geholt werden sollen. "Lukas bringt alles mit, was ein Defensivspieler braucht", lobte der Coach. "Er ist zweikampf- und aufgrund seiner Körpergröße von 1,92 Metern auch überaus kopfballstark. Seine technischen Qualitäten sind unbestritten."

Trainingsauftakt erfolgt, Rückrunde beginnt mit einem Knaller

Als erster der bayerischen Zweitligisten haben die Rothosen jetzt ihr Training wieder aufgenommen. wieder die Arbeit auf. Spaß ist dabei auch garantiert: Der Aufsteiger steht als Tabellensechster glänzend da. Die Unterfranken haben nur fünf Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Zum Rückrundenstart am 28. Januar erwartet die Kickers aber gleich eine Knallerpartie: Hollerbachs Team empfängt dann Spitzenreiter Eintracht Braunschweig.