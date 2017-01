Teamcheck Würzburger Kickers Das "Wunder von Bernd" vor dem größten Erfolg

Für die Würzburger Kickers geht es laut ihrem Trainer Bernd Hollerbach im Jahr 2017 um "den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte: den ersten Klassenerhalt in der zweiten Liga". Durchaus machbar für den Überraschungs-Sechsten.

Die Würzburger sind die Überraschung der Liga. Der Aufsteiger geht als Tabellensechster in das Fußballjahr 2017. Aus bayerischer Sicht sogar als Nummer eins. Die Unterfranken haben nur fünf Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz und ganze 13 Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang für die dritte Liga. Letztere Rechnung hat Kickers-Coach Bernd Hollerbach klar im Visier. Für ihn wäre der Klassenverbleib sogar ein "noch größerer Erfolg als der Aufstieg in der Vorsaison". Und den gilt es, angesichts der tollen Ausgangsposition jetzt zu sichern.

So lief die Hinrunde

Würzburger Jubel nach dem Treffer zum 2:0 gegen den VfB Stuttgart

Unter den sieben Siegen in der 2. Liga waren ein klares 2:0 gegen den früheren Bundesligisten VfL Bochum und eine 3:0-Erfolg gegen den bayerischen Ligakonkurrenten Greuther Fürth die Höhepunkte. Dazu der krönende Abschluss mit dem 3:0 gegen den aktuellen Absteiger und Rückkehr-Favoriten VfB Stuttgart.

Verloren haben die Würzburger Kickers hingegen nur viermal: die Auftaktpartie in Braunschweig (1:2), gegen Union Berlin (0:1), gegen den Karlsruher SC (0:2) sowie in Hannover (11. Spieltag, 1:3). Ansonsten entpuppte sich der Aufsteiger als eifriger Punktesammler durch sechs Unentschieden, wie beispielsweise gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:1) oder den 1. FC Nürnberg (2:2). Im DFB-Pokal schieden die Rothosen gegen den TSV 1860 München zwar bereits in der zweiten Runde aus, aber erst im Elfmeterschießen (3:4).

Wer kommt, wer geht?

Amir Shapourzadeh bei seinem Abschied

Zwei Protagonisten des Würzburger Fußballwunders sind 2017 nicht mehr dabei. Darunter ausgerechnet der langjährige Kapitän Amir Shapourzadeh. Er beendet seine aktive Karriere und wird Manager beim österreichischen Bundesligisten Admira Wacker Mödling. Für Trainer Bernd Hollerbach war er "immer ein verlängerter Arm".

Ähnlich ist die Verbundenheit bei Abwehrspieler Dominik Nothnagel. Er wechselte in der Winterpause zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. "Dominik war von Beginn an Teil des Würzburger Profifußball-Projektes und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Kickers binnen zwei Jahren den Sprung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geschafft haben", so lobte der Coach. Nicht so drastisch wirkt hingegen der Abgang von Dennis Russ zum FSV Frankfurt , er kam nach dem Aufstieg sowieso nicht mehr zum Zug.

Dafür haben die Unterfranken einen Abwehrspieler aus der Bundesliga geholt. Der 21-Jährige Lukas Fröde konnte sich bei seinem vorherigen Verein Werder Bremen zwar zuletzt nicht durchsetzen. Doch Trainer Hollerbach glaubt an sein Potenzial. "Lukas bringt alles mit, was ein Defensivspieler braucht. Auch seine technischen Qualitäten sind unbestritten".

Trainer Hollerbach als "Wunder von Bernd"

Im Gegensatz zu den anderen bayerischen Zweitligisten haben die Rothosen ihrem Trainer weiter vertraut. Kein Wunder: Schließlich gilt er als der Vater der Würzburger Erfolgsgeschichte. Sein Team schaffte nicht nur als erst zweite Mannschaft den Durchmarsch durch die dritte Liga, sondern spielt seitdem auch im Fußball-Unterhaus um die oberen Ränge mit. In der unterfränkischen Stadt ist deshalb das Bonmot vom "Wunder von Bernd" weiterhin in aller Munde.

Ausblick auf die Rückrunde

Die Kickers starten am 28. Januar (13.00 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig in das neue Fußballjahr. Gleich beim Auftakt geht es gegen den Tabellenführer. Aber wieso eigentlich nicht Weitermachen wie beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart?

Würzburger Kickers beim Trainingslager in Marbella

Beim elftägigen Trainingslager im spanischen Marbella hat sich Würzburg sogar zusätzlichen Schwung geholt. Nach einem furiosen 6:0 über den FSV Frankfurt hatte Hollerbachs Truppe zwar gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach mit 0:2 und später gegen Young Boys Bern (0:2) verloren. Gegen den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron (3:0) und den FC Vaduz aus Liechtenstein (2:0) folgten aber weitere Siege.

Torwart Robert Wulnikowski fand: "In Spanien haben wir die Zeit und die Bedingungen, um auch im spielerischen Bereich entsprechend zu arbeiten." Das Paket für "den größten Erfolg der Vereinsgeschichte" scheint also zu passen. Für noch mehr wäre es allerdings noch zu früh.