Würzburger Kickers 2017 weiter ohne Sieg

Die Würzburger Kickers können in diesem Jahr einfach nicht gewinnen. Der Aufsteiger verlor gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:2. In der bis zur Halbzeit torlosen und langweiligen Partie fiel die Entscheidung innerhalb von Minuten.

9.000 Fußballfans genossen in der ersten Halbzeit vor allem die Sonne, auf ganz großen Fußball mussten sie verzichten. Für die einzig gute Torchance für die Kickers sorgte Tobias Schröck, ansonsten gab es in den ersten 45 Minuten viele Fouls und wenig Spielfluss zu sehen. Insgesamt neutralisierten sich die Teams, die beide einen sehr ähnlichen Spielstil pflegten, weitgehend. Ohne Tore ging es in die Pause.

Nach knapp einer Stunde Spielzeit verstärkte Trainer Bernd Hollerbach die Offensive und schickte mit Marco Königs einen zweiten Stürmer auf das Feld. Das machte sich bemerkbar und nach ein paar Minuten gab's schon die ersten dicke Chance für den eingewechselten Königs. Kurz drauf prüfte Tobias Schröck Heidenheims Keeper Kevin Müller, der den Ball an die Latte lenkt.

"Wir wollten die drei Punkte unbedingt haben, und das haben wir leider nicht geschafft. Deshalb ist es bitter." Kickers-Torhüter Robert Wulnikowski

Doppelschlag entscheidet

Insgesamt war jetzt mehr Tempo in der Partie. Auch Heidenheim mit der ersten guten Chance, bei der Kickers-Torhüter Wulnikowski auch endlich mal eingreifen durfte. Machtlos war der 39-jährige Keeper, der seinen Vertrag in Würzburg um ein Jahr verlängert hat, beim 1:0 der Gäste. Nach einer Ecke kam Timo Beermann frei zum Kopfball - Wulnikowski konnte nur noch zuschauen.

Nur drei Minuten später erneut eine Standardsituation, dieses Mal ein Freistoß den Heidenheim zum 2:0 nutzt. Tim Kleindienst traf per Kopf zum Endstand und machte die dritte Niederlage in Folge für die Kickers perfekt.

Würzburger Kickers - 1. FC Heidenheim 0:2 (0:0)

Würzburg: Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer, Neumann, Diaz (46. Kurzweg) - Fröde, Benatelli (83. Nagy) - Daghfous (54. Königs), Schröck, Rama - Soriano. - Trainer: Hollerbach

Heidenheim: Kevin Müller - Philp, Wahl, Beermann, Theuerkauf - Griesbeck, Mathias Wittek, Titsch-Rivero - Schnatterer (90. Skarke) - Kleindienst (87. Thomalla), Verhoek. - Trainer: Schmidt

Tore: 0:1 Beermann (80.), 0:2 Kleindienst (83.)

Gelbe Karten: Daghfous (3), Diaz (5), Neumann (5) - Beermann (5), Philp

Schiedsrichter: Benedikt Kempkes (Thür)

Zuschauer: 8.569