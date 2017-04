Würzburger Kickers Das Warten auf den Rückrunden-Dreier geht weiter

Verkehrte Welt in Karlsruhe in den ersten 45 Minuten. Die Würzburger Kickers, die in der zweiten Saisonhälfte immer noch nach ihrer Vorrundenform suchen, waren zwar spielbestimmend. Echte Torchancen konnte sich das Team von Coach Bernd Hollerbach aber nicht erarbeiten. Karlsruhe noch weniger - und trotzdem führte der Tabellenletzte nach 39 Minuten plötzlich.

Jonas Meffert trieb den Ball die linke Seite entlang und versuchte sich mit einem Flankenversuch. Der gelang halb, missglückte aber auch irgendwie. Der Ball segelte Richtung Kickers-Tor und senkte sich über Würzburgs Keeper Jörg Siebenhandl zum 1:0 ins Netz. Nach einer schwachen Zweitligahalbzeit ohne Chancen führten die Hausherren. Würzburg schüttelte sich aber nur kurz. Die Unterfranken spielten im zweiten Durchgang endlich Fußball, zumindest kurz.

Ein Spielzug, ein Tor

Die erste gelungene Kombination des Spiel bescherte der Hollerbach-Truppe in der 51. Minute den Ausgleich. Rico Benatelli leitete den Angriff ein, Valdet Rama flankte von der linken Seite, fand Elia Soriano - und von dort kam der Ball wieder zu Benatelli zurück, der aus rund 16 Metern mit einem trockenen Flachschuss traf.

Allerdings: Es sollte bis auf Weiteres auch der einzige brauchbare Spielzug der zweiten Halbzeit bleiben. Beide Teams in der Folge vor allem auf Ballsicherung ohne erkennbare Offensivbemühung bedacht. In der Schlussviertelstunde mischte sich dann noch phasenweise unnötige Härte ins Spiel, die zu zahlreichen Unterbrechungen und wild gestikulierenden Trainer Mirko Slomka (KSC) und Hollerbach führt.

Tore gab's indes keine mehr. Ein schwaches Zweitligaspiel endete mit einem verdienten 1:1. Selbst beim Tabellenletzten verpassten die Würzburger Kickers den ersten Sieg in der Rückrunde.

Karlsruher SC - Würzburger Kickers 1:1 (1:0)

Karlsruhe: Orlishausen - Mavrias, Thoelke, Kinsombi, Sallahi - Krebs, Meffert (61. Kom) - Valentini, Mehlem (60. Diamantakos), Yamada - Kamberi (77. Mugosa). Trainer: Slomka



Würzburg: Siebenhandl - Schoppenhauer, Pisot, Diaz - Fröde - Weihrauch (87. Nagy), Taffertshofer, Benatelli, Rama (54. Kurzweg) - Soriano, Ernst (54. Daghfous). Trainer: Hollerbach



Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin)

Tore: 1:0 Meffert (39.), 1:1 Benatelli (51.)

Zuschauer: 12.710

Beste Spieler: Meffert, Kamberi - Pisot, Benatelli

Gelb-Rote Karte: Benatelli wegen wiederholten Foulspiels (76.)

Gelbe Karten: Valentini (5), Krebs, Mugosa - Kurzweg (9)

Statistik: Torschüsse 4:5, Ecken 2:2, Ballbesitz 54:46 Prozent, Zweikämpfe 107:95