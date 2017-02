Würzburger Kickers Würzburg strauchelt auf dem Betzenberg

Lauterns Robert Glatzel schoss in der 81. Minute das Tor des Tages. Gerade eine Minute stand der Joker auf dem Platz, als er eine scharfe Hereingabe aus fünf Metern über die Linie stocherte. Für die Kickers war es die erste Niederlage nach 96 Tagen, die erste Pleite nach sieben Partien. Für Lautern war es dagegen der erste "Dreier" nach sechs sieglosen Spielen.

Kickers-Coach Bernd Hollerbach, der 1995 selbst ein halbes Jahr für die "Roten Teufel" gespielt hatte, ließ nach dem 1:1 zum Rückrundenauftakt gegen Eintracht Braunschweig seine Startelf unverändert. Und diese rechtfertigte erstmal auch das Vertrauen. Energisch legten die Unterfranken los. Aus aussichtsreicher Position knallte Rico Benatelli (5.) den Ball aus elf Metern nur knapp über das Gehäuse von FCK-Keeper Julian Pollersbeck. Nur sechs Minuten später durften sich die Kickers dagegen bei ihrem 39-jährigen Torwart-Oldie Robert Wulnikowski bedanken. Nach einer Flanke von Osayamen Osawe über die rechte Seite wehrte der Keeper einen wuchtigen Kopfball von Kacper Przybylko aus fünf Metern ab.

Glückliche Teufel

Kaiserslautern und Würzburg lieferten sich in der Folge einen sehenswerten Schlagabtausch, doch mit zunehmender Dauer unterliefen beiden Teams in der Vorwärtsbewegung zu viele Fehlpässe, der Spielfluss geriet ordentlich ins Stocken. Kaiserslautern kam schwungvoller aus der Kabine. Doch die größte Chance in der Anfangsphase der zweiten Hälfte hatten erstmal die Kickers. Bei einem leicht abgefälschten Schuss von Benatelli (60.) aus zwölf Metern lenkte FCK-Torwart Pollersbeck den Ball noch um den Pfosten. Die Hausherren bewiesen aber in der Folge mehr Biss und fügten den Kickers die schmerzhafte Niederlage zu.

1. FC Kaiserslautern - Würzburger Kickers 1:0 (0:0)

Kaiserslautern: Pollersbeck - Mwene, Koch, Ewerton, Gaus - Ziegler, Moritz - Osawe (67. Dittgen), Halfar (79. Glatzel), Kerk (90.+1 Heubach) - Przybylko. - Trainer: Meier



Würzburg: Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer, Neumann, Diaz - Fröde (62. Ernst), Benatelli (84. Königs) - Weihrauch (79. Müller), Schröck, Rama - Soriano. - Trainer: Hollerbach



Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Tor: 1:0 Glatzel (81.)

Zuschauer: 19.943

Beste Spieler: Ewerton, Halfar - Wulnikowski, Rama

Gelbe Karten: Przybylko - Schoppenhauer (4)