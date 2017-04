Nach dem Franken-Duell Unentschieden hilft dem Club mehr als den Kickers

Nürnberg nimmt den Punkt aus Würzburg gerne mit. Der Club steht weiter auf Platz acht und damit im halbwegs gesicherten Mittelfeld. Nach hinten will Mittelfeldspieler Hanno Behrens ab sofort nicht mehr schauen: "Das Thema Abstieg, da wollen wir gar nicht dran denken."

Ganz anders die Situation bei den Würzburger Kickers. Die Unterfranken sind in akuter Abstiegsgefahr. 13 Spiele ohne Sieg haben dafür gesorgt, dass Würzburg von Platz sechs nach der Vorrunde auf Platz 14 zurückgefallen ist. Der erste Sieg 2017 lässt immer noch auf sich warten.

Vier Endspiele für die Würzburger

Der erfahrene Trainer Bernd Hollerbach bleibt ruhig - zumindest nach außen. Innerlich brodelt es auch bei ihm. Am kommenden Sonntag spielen die Kickers beim Tabellen-16. in Aue. Also beim direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Davon will Kickers Torschütze Valdet Rama noch nichts wissen: "Wir haben noch vier Spiele und das werden vier Endspiel und ich bin davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen."

Diese vier Endspiele für die Würzburger Kickers beginnen mit dem Auswärtsspiel in Aue, dann geht’s nach Düsseldorf. Das letzte Heimspiel am vorletzten Spieltag gegen Sandhausen und das große Finale steigt am 21. Mai um 15:30 Uhr beim VfB Stuttgart.