1:0-Sieg in Bielefeld Würzburger Kickers klettern auf Rang drei

Hollerbach schickte dieselbe Elf ins Rennen, die vor zwei Wochen den TSV 1860 München mit 2:0 besiegt hatte. Eine eingespielte Formation, gegen die die noch sieglosen Bielefelder so ihre Probleme hatten. Vor allem im Spielaufbau wurden die Ostwestfalen immer wieder so gestört, dass kein vernünftiges Kombinationsspiel aufkam. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatten dann auch die Gäste: Nach einer schönen Ballstaffette, mit der sich die Kickers durch die Abwehrreihe der Arminen kombinierten, war es Felix Müller, der frei zum Schuss kam, aber am gut aufgelegten Torwart Wolfgang Hesl scheiterte (29.).

Bielefeld harmlos - Daghfous eiskalt

Nejmeddin Daghfous gehörte zu den Aktivposten bei den Kickers.

Auch nach der Pause das gleiche Bild: Zwar übernahmen die Gastgeber nun die Kontrolle im Mittelfeld. Nach vorne lief bei der Arminia so gut wie nichts zusammen. Lediglich ein Schuss von Florian Hartherz (59.) steht zu Buche. Den konnte Kickers-Keeper Robert Wulnikowski mit der Faust parieren.

Tor für den Papa

In der 82. Minute dann die Entscheidung: Nejmeddin Daghfous, zuvor schon einer der Aktivposten bei den Gästen, nutzte einen Konter per Schlenzer eiskalt zur Führung und zum Sieg. "Es war verdient, nachdem wir auch schon in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatten", fand der Torschütze, der sich noch über etwas anderes freute. "Mein Vater war heute im Stadion. Dem wollte ich ein Tor schenken. Das hat endlich mal geklappt."