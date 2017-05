Nach dem Abstieg der Würzburger Bernd Hollerbach tritt zurück - Schmidt Nachfolger

Nach dem Abstieg der Würzburger Kickers aus der 2. Liga wollte sich Trainer Bernd Hollerbach noch nicht auf einen Verbleib bei den Unterfranken festlegen. "Ich werde von meinem Amt als Cheftrainer zurücktreten. das hätte ich im übrigen auch getan, wenn wir das dritte Wunder, den Klassenerhalt, geschafft hätten."

"Nach drei extrem intensiven Jahren, die wir hier gemeinsam durchgepowert haben, ist für mich jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen sauberen Schnitt zu machen und den Staffelstab weiterzugeben." Bernd Hollerbach

Schon unmittelbar nach dem 1:4 am letzten Spieltag beim VfB Stuttgart hatte Hollerbach angekündigt, "erstmal alles sacken lassen" zu wollen. Nur einen Tag dann die kurzfristig angesetzte Pressekonferenz der Würzburger Kickers, bei der gleich der Nachfolger von Hollerbach vorgestellt wurde: Es ist Stephan Schmidt, der bislang die U-17-Junioren des FC Schalke 04 betreute. Zuvor trainierte der 40-Jährige unter anderem den SC Paderborn und Energie Cottbus.

"Ich trete ein schweres Erbe an." Stephan Schmidt

Hollerbach maßgeblich für Würzburgs Erfolg

Hollerbach hatte seinen Heimatverein zur Saison 2014/15 übernommen und von der Regionalliga in die 2. Liga geführt. Der Verein und der Trainer machten zuletzt keine Angaben darüber, ob der bis 2019 laufende Vertrag des Ex-Profis auch in der 3. Liga gültig ist. Vorstandschef Daniel Sauer wollte Hollerbach halten: "Er ist ein Junge von hier, hat unglaublich viel Herzblut in den letzten drei Jahren reingesteckt. Er ist wesentlicher Bestandteil dieses Erfolgs." Würzburg hatte als Aufsteiger in der Hinrunde überrascht, kletterte bis auf Platz sechs, doch es folgte eine katastrophale, weil sieglose Rückrunde. Am Ende wurde das Team von Bernd Hollerbach 17. - das Abenteuer 2. Liga dauerte nur eine Saison.