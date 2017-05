Würzburger Kickers Nur ein Punkt nach furiosen Schlussminuten

Phasenweise stark gespielt, kurz vor dem Ende in Führung gegangen, in der Schlussminute den Ausgleich kassiert: Die Würzburger Kickers stehen nach einem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf am 32. Zweitligaspieltag auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

15 Minuten lang merkte man beiden Teams die Anspannung an. Viel ging zunächst nicht zwischen beiden Abstiegskandidaten aus dem Rheinland und aus Unterfranken. Würzburg war etwas bemühter und kontrollierte die Partie aus einer kontrollierten Defensive heraus zwar etwas besser. Dicken Chancen suchte man aber vergebens.

Die Düsseldorfer hatten vor allem mit dem starken Tobias Schröck und Valdet Rama so ihre Probleme. Doch die mitunter fein anzuschauenden Offensivbemühungen der Kickers wurden nicht mit dem entscheidenden finalen Pass und erfolgreichen Torabschlüssen veredelt. In den letzten 15 Minuten vor der Pause fand dann auch die Fortuna besse rins Spiel, Würzburg gab etwas die Kontrolle ab. Doch den Rheinländern fehlten Kreativität und Überraschungsmomente nach vorne.

Nach dem Wechsel zunächst wieder Würzburg besser im Spiel. Das Düsseldorfer Publikum demonstrierte seinen Unmut immer häufiger mit Pfiffen gegen die Heimmannschaft. Profitieren konnten die Kickers vom schwachen Fortuna-Auftritt aber weiter nicht. Lange fehlten Präzision und der letzte entscheidende Pass vor dem Tor.

Turbulente Schlussphase

Eine Einzelaktion sorgte dann doch noch für die irgendwie glückliche, aber auch verdiente Führung der Kickers. Emanuel Taffertshofer bediente Lukas Fröde rund 20 Meter vor dem Fortuna-Tor. Der vollendete - durchaus glücklich, weil ihm der Ball über den Spann rutschte, mit einem satten Fernschuss in den Torwinkel zum 1:0. Richtig jubeln konnten die Kickers am Ende trotzdem nicht - wegen der umstrittensten Szene des gesamten Spiels.

Düsseldorf bekam noch einen Freistoß in der 90. Minute. Julian Schauerte chippte den Ball hoch vors Kickers-Tor. Torwart Jörg Siebenhandl stieg in die Luft, prallte an einen Düsseldorfer Spieler am Fünfmeterraum - und ließ den Ball über die Finger ins Netz gleiten. Foul oder Torwartfehler? Egal - denn unnötig war der Last-Minute-Ausgleich so oder so.

Abstiegskampf: Würzburgs schweres Restprogramm

Die Fortuna bleibt nach dem 1:1 zwar im Abstiegskampf, klettert mit 36 Zählern aber zwischenzeitlich zumindest auf Platz 13. Für Würzburg schaut's dagegn düster aus. 34 Punkte, Relegationsplatz 16. Und gewinnt am Sonntag Arminia Bielefeld beim VfL Bochum, rutschen die Unterfranken sogar auf den direkten Abstiegsplatz 17. Auch das Restprogramm macht nicht unbedingt Mut. Am 33. Spieltag empfangen die Kickers den Tabellenelften Sandhausen, am 34. Spieltag muss das Team von Coach Bernd Hollerbach zu Spitzenreiter VfB Stuttgart, der sich im Aufstiegskampf keine Schwäche leisten darf.

Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers 1:1 (0:0)

Düsseldorf: Rensing - Schauerte, Madlung, Bormuth, Schmitz - Sobottka, Bodzek (87. Kiesewetter), Gartner (46. Hennings) - Yildirim (79. Iyoha), Fink, Bebou. - Trainer: Funkel



Würzburg: Siebenhandl - Schoppenhauer, Neumann, Pisot - Fröde, Taffertshofer - Schröck (67. Königs), Daghfous - Weihrauch, Rama (79. Nagy) - Soriano. - Trainer: Hollerbach



Schiedsrichter: Thorben Siewer (Olpe)

Tore: 0:1 Fröde (86.), 1:1 Schauerte (90.)

Zuschauer: 27.192

Beste Spieler: Schmitz - Pisot, Schröck

Gelbe Karten: Bormuth (4) - Daghfous (4), Weihrauch (2), Nagy (4), Soriano (4), Siebenhandl