0:1-Niederlage bei St. Pauli Würzburger Kickers rutschen tiefer in die Krise

Es war der erwartete Abstiegskampf auf dem Kiez: St. Pauli und die Würzburger Kickers gingen energisch zur Sache - es wurde gegrätscht und gekämpft. Fußballerische Leckerbissen waren Mangelware. Das Team von Bernd Hollerbach versuchte zwar, etwas Hektik aus der Partie zu nehmen, doch nur selten kamen die Würzburger gefährlich vor das Tor der Hanseaten. Die beste Chance in der ersten Hälfte hatte St. Pauli: Würzburgs Keeper Jörg Seibenhandl konnte gerade noch so einen Schuss von Lasse Sobiech abwehren (39. Minute).

St. Pauli dreht auf

Die Gastgeber kamen frischer aus der Kabine und hätten kurz nach Wiederanpfiff in Führung gehen können: Doch Sören Gonther köpfte den Ball knapp am Tor der Franken vorbei. St. Pauli übernahm zunehmend das Kommando und erarbeitete sich Chancen - in der 64. Minute kam Mats Möller Daheli frei zum Kopfball, setzte den Ball aber neben das Tor. Würzburg war fast ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt und kam kaum mehr in Strafraumnähe. St. Pauli drängte auf den Siegtreffer und wurde kurz vor Schluss dafür belohnt: Christopher Buchtmann sicherte den Hanseaten den Dreier. Die Kickers blieben damit zum zwölften Mal am Stück ohne Sieg. In der Tabelle haben die Kickers als 13. nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

FC St. Pauli - Würzburger Kickers 1:0 (0:0)

St. Pauli: Heerwagen - Ziereis (66. Buballa), Sobiech, Gonther, Dudziak - Flum (75. Thy), Buchtmann - Sahin (80. Miyaichi), Möller Daehli, Sobota - Bouhaddouz

Trainer: Lienen

Würzburg: Siebenhandl - Pisot, Schoppenhauer, Neumann, Diaz - Fröde - Schröck (57. Rama), Taffertshofer, Benatelli (64. Ernst, 88. Soriano), Daghfous - Königs

Trainer: Hollerbach

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Tor: 1:0 Buchtmann (87.)

Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Bouhaddouz (7), Möller Daehli, Sahin (8) - Taffertshofer (5), Schröck (5), Königs, Fröde (2)