0:0 auf dem Dallenberg Kickers ringen Spitzenreiter Hannover einen Punkt ab

Die Würzburger Kickers bleiben zwar weiter sieglos im Jahr 2017, fahren aber gegen Aufstiegsaspirant Hannover 96 einen weiteren Punkt ein. Die von wenigen Höhepunkten gespickte Partie im ausverkauften Stadion am Dallenberg endet 0:0.

Die schlechteste Rückrunden-Mannschaft der Liga wollte Spitzenreiter Hannover ein Bein stellen. Dafür veränderte Kickers-Coach Bernd Hollerbach seine Startelf gegenüber dem 1:1 in Karlsruhe am Dienstag gleich auf vier Positionen: Nejmeddin Daghfous, Marco Königs, Peter Kurzweg und Daniel Nagy begannen für den Gelb-Rot-gesperrten Rico Benatelli und Sebastian Ernst, Valdet Rama und Elia Soriano, die auf der Bank saßen. André Breitenreiter - mit der Vorgabe Bundesliga-Aufstieg im Traineramt bei 96 - nahm gegenüber dem 1:0-Heimsieg gegen Nürnberg am Dienstag nur einen Wechsel vor: Uffe Bech verdrängte Felix Klaus auf die Bank.

Kompakte Defensivreihen, wenig Chancen

In der Anfangsphase viel Mittelfeldgeplenkel und packende Zweikämpfe. Der Spitzenreiter zeigte in der ersten Halbzeit nichts von seiner gefürchteten Durchschlagskraft, die Kickers wurden im Laufe der 45 Minuten mutiger und störten mit aggressivem Pressing. Allerdings kreierten sie ebenfalls wenig gefährliche Torszenen. Einzig in der 41. Minute, als Königs nach einem Steilpass von Patrick Weihrauch durch Hannovers Abwehr marschierte und verwandelte. Allerdings entschied Schiedsrichter Alexander Sather auf Abseits.

Auch im zweiten Durchgang boten die Hausherren mit hohem läuferischen Aufwand dem Favoriten weiter Paroli. Großchancen gab es kaum - die Gäste hatte lediglich in der 74. Minute die Führung auf dem Fuß - aber 96-Stürmer Martin Harnik traf aus wenigen Metern nur den rechten Pfosten.

Würzburg seit elf Spielen ohne Dreier

Hannovers Trainer Breitenreiter musste in seinem dritten Spiel bei 96 erstmals einen Punktverlust hinnehmen. Sein Team kann damit wieder von Stuttgart, Braunschweig und Union Berlin von der Tabellenspitze verdrängt werden. Die Hollerbach-Mannschaft blieb zwar im dritten Spiel in Folge ungeschlagen, wartet aber nunmehr schon seit elf Partien auf einen Sieg. Die Kickers kommen der Abstiegszone immer näher.

Würzburger Kickers - Hannover 96, 0:0

Würzburg: Siebenhandl - Schoppenhauer, Pisot, Diaz - Fröde - Daghfous, Taffertshofer, Nagy (46. Rama), Kurzweg - Weihrauch (88. Lagos), Königs (63. Soriano).

Trainer: Hollerbach

Hannover: Tschauner - Sorg, Salif Sane, Hübner, Albornoz - Schmiedebach, Bakalorz - Bech (63. Klaus), Prib (63. Karaman) - Harnik, Füllkrug (79. Sobiech).

Trainer: Breitenreiter

Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 12.450 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Nagy (2) - Schmiedebach (8), Hübner (2), Harnik (4)