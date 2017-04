Würzburger Kickers Eigentor verhindert sicher geglaubten Sieg

Die Würzburger Kickers können im Jahr 2017 einfach nicht gewinnen. Gegen Arminia Bielefeld führten die Unterfranken lange mit 1:0, ehe sie sich in der Nachspielzeit ein Tor selbst einschenkten. Das 1:1 (1:0) hilft keiner der Mannschaften weiter.

Seit dem 3:0-Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart im Dezember gelang der Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach in nun neun Partien kein Sieg mehr. Dabei waren die Kickers so nah dran. Rico Benatelli erzielte in der 17. Spielminute den verdienten Führungstreffer für die Würzburger. Júnior Diaz machte mit einem kuriosen Querschläger-Eigentor den sicher geglaubten Dreier zunichte. Würzburg bleibt damit auf dem 13. Tabellenplatz, fünf Punkte vor Relegationsplatz 16. Arminia Bielefeld bleibt Vorletzter.

Vor 10.428 Zuschauern im Stadion am Dallenberg waren die Kickers in der ersten Hälfte die dominierende Mannschaft. Folgerichtig fiel in der 17. Spielminute das 1:0: Patrick Weihrauch konnte sich nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite durchtanken, passte flach zum aufrückenden Benatelli, der überlegt gegen die Laufrichtung des Torwarts zur Führung einschob.

Kurioses Eigentor in der Nachspielzeit

Elia Soriano hatte kurz darauf sogar das 2:0 auf dem Fuß (34.), schoss allerdings knapp neben das Bielefelder Tor. Die Gäste blieben im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Jeff Saibene vieles schuldig. Erst nach der Pause wagten sich die Ostwestfalen häufiger in die Hälfte der Gastgeber, die aber nichts anbrennen ließen.

Der Ausfall von Stammkeeper Robert Wulnikowski (Kreuzbandriss) wirkte sich nicht negativ aus. Ersatzmann Jörg Siebenhandl hatte alles im Griff. Bis zur ersten Minute der Nachspielzeit: Bielefeld hatte bis dahin nicht einmal gefährlich aufs Tor geschossen. Dann traf Diaz ins eigene Tor.