Niederlage trotz Überzahl Würzburger Kickers verlieren weiter an Boden

Der Abwärtstrend der Würzburger Kickers hält an: Obwohl die Hollerbach-Elf mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl spielte, unterlag sie Union Berlin mit 0:2. Die Unterfranken blieben auch im sechsten Spiel in diesem Jahr ohne Dreier.

Der 1. FC Union Berlin nimmt den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter fest ins Visier. Zum Auftakt des 23. Spieltags in der 2. Bundesliga klettert das Team von Trainer Jens Keller vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Die Aufsteiger unter der Leitung von Coach Bernd Hollerbach werden dagegen weiter nach unten durchgereicht.

Polter trifft per Kopf

Die Berliner übernahmen von Beginn an das Kommando im Stadion An der Alten Försterei und gingen in der 20. Minute verdient mit 1:0 in Führung: Michael Parensen verlängerte eine Ecke von der rechten Seite mit dem Kopf in den Fünfmeterraum, wo Sebastian Polter genau richtig stand. Der im Winter vom englischen Klub Queens Park Rangers nach Berlin gewechselte Stürmer ließ mit seinem wuchtigen Kopfball dem 39-jährigen Robert Wulnikowski im Würzburger Kasten keine Abwehrchance.

Die Hausherren untermauerten ihre beeindruckende Heimstärke, schnürten die Kickers weiter ein, die in den ersten 40 Minuten gar nichts entgegenzusetzen hatten. Erst fünf Minuten vor dem Pausenpfiff kamen sie zur ersten nennenswerten Torchance, die ungenutzt blieb. Ab der 44. Minute spielten die Gäste aus Unterfranken in Überzahl: Der bereits verwarnte Roberto Puncec schlug Elia Soriano erneut ins Gesicht - Schiedsrichter Robert Kampka zückte entschlossen die Gelb-Rote Karte.

Eine Halbzeit lang in Überzahl

Würzburg profiterte in der zweiten Hälfte vom Überzahlspiel - Powerplay in Richtung Berliner Tor. Die Kickers warfen alles nach vorne, waren die spielbestimmende Mannschaft. Trotzdem konnten sie kaum Torchancen kreieren. Die Berliner beschränkten sich fast ausschließlich auf ihre gute Verteidigung und schnelle Konter, die für Entlastung sorgten. Hollerbach brachte Valdet Rama für Rico Benatelli (46.), Felix Müller für Junior Diaz (53.) und setzte in der 73. Minute nochmal alles auf eine Karte: Marco Königs kam für Abwehrspieler David Pisot.

Entscheidung in der 81. Minute

Das alles half nichts. Im Gegenteil, den Eisernen gelang die 2:0-Führung in der 82. Minute: Freistoß aus der eigenen Hälfte, Polter verlängerte per Kopf in den Würzburger Strafraum zu Damir Kreilach am linken Pfosten. Der Kroate schob den Ball aus spitzem Winkel hervorragend am herauslaufenden Wulnikowski vorbei und erzielte sein sechstes Saisontor. Das war die endgültige Entscheidung. Aufsteiger Würzburg blieb viel zu harmlos und ohne Durchschlagkraft im Torraum. Während die Mannschaft von Trainer Jens Keller zum siebten Mal in Folge unbesiegt blieben, setzten die Würzburger ihre Negativserie fort - sie sind seit sechs Spielen ohne Sieg.

Daghfous fehlt im Angriff

Kickers-Trainer Hollerbach musste auf Top-Vorlagengeber Nejmeddin Daghfous verzichten. Der 30-Jährige leidet immer noch an einer Fußprellung. Kapitän Sebastian Neumann konnte trotz einer Innenbanddehnung mitwirken. Gegenüber dem 1:1 gegen Fürth konnte Würzburgs Coach wieder auf den letzte Woche gelb-gesperrten Clemens Schoppenhauer zurückgreifen. Für ihn musste Felix Müller auf die Bank.

Union-Trainer Keller musste seinen Stammtorhüter ersetzen: Jakob Busk hatte sich gegen 1860 München eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Für ihn spielte der junge Daniel Mesenhöler, der im Pokal gegen Borussia Dortmund bereits eine vielbeachtete Profipremiere feierte.

Union Berlin - Würzburger Kickers | 2:0 (1:0)

Berlin: Mesenhöler - Trimmel, Leistner, Puncec, Parensen - Kroos (90. Kessel), Fürstner - Skrzybski (84. Redondo), Kreilach, Hedlund (46. Pogatetz) - Polter.

Trainer: Keller

Würzburg: Wulnikowski - Pisot (73. Königs), Schoppenhauer, Neumann, Kurzweg - Schröck - Benatelli (46. Rama), Diaz (53. Müller) - Taffertshofer - Soriano, Ernst.

Trainer: Hollerbach

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Tore: 1:0 Polter (21.), 2:0 Kreilach (82.)

Zuschauer: 19.875

Gelb-Rote Karte: Puncec wegen wiederholten Foulspiels (44.)

Gelbe Karten: Parensen (4), Redondo (2) - Schröck (4), Kurzweg (7), Taffertshofer (4)