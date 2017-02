Punkteteilung im Franken-Derby 1:1 zwischen Würzburger Kickers und Greuther Fürth

Die Würzburger Kickers warten in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Beide Teams boten eine schwache Partie mit dem glücklicheren Ende für die Gäste dank eines Eigentors.

Die Fans erwartete ein Derby auf Augenhöhe: Beide Mannschaften haben aus den ersten 21 Saisonspielen 28 Punkte gesammelt, die Würzburger standen aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang neun, die Kleeblättler auf Platz zehn.

Würzburg-Coach Bernd Hollerbach nahm gegenüber der 1:2-Niederlage in Bochum drei Wechsel vor: Sebastian Neumann und Linksverteidiger Junior Diaz kehrten nach abgesessenen Gelb-Sperren zurück in die Startelf - sie spielten für den Gelb-gesperrten Clemens Schoppenhauer und Lukas Fröde. Elia Soriano stürmte statt Marco Königs. Auf Gäste-Seite entschied sich Trainer Janos Radoki nach dem 1:0-Sieg gegen Düsseldorf für zwei Veränderungen: Benedikt Kirsch und Veton Berisha erhielten den Vorzug vor Patrick Sontheimer und Mathis Bolly, die vorerst auf der Bank saßen.

Pfostenknaller für Würzburg

Die Würzburger begannen agressiv und hatten bereits in der achten Minute die große Chance zur Führung: Kurzweg kam über die linke Seite und passte zur Mitte, wo sich Soriano löste und zum Abschluss kam. Fürths Gießelmann warf sich dazwischen und fälschte den Ball entscheidend ab, so dass er am Pfosten landete. Pech für die Kickers, die auch fortan viel mehr nach vorne taten als die Gäste. Fürth konnte in der ersten Hälfte keinen einzigen Toschuss verbuchen. Mit 0:0 gingen beide Teams in die Kabine.

Schröck erzielt Würzburger Führung

Während die Unterfranken hellwach starteten, verpennte das Team von Janos Radoki den Beginn der zweiten Hälfte. Würzburg nutzte gleich die erste Möglichkeit in der 47. Minute zur 1:0-Führung: Der in der Halbzeit für Felix Müller eingewechselte Valdet Rama flankte von der Torauslinie rechts auf den zweiten Pfosten zu Peter Kurzweg, der in die Mitte auf Tobias Schröck zurücklegte. Der Mittelfeldspieler konnte völlig freistehend seinen dritten Saisontreffer erzielen.

Eigentor sorgt für Ausgleich

Wie aus dem Nichts hieß es in der 52. Minute 1:1. Fürths Robert Zulj brachte einen Freistoß in die Mitte, Würzburgs Keeper Robert Wulnikowski faustete die Kugel seinem Teamkollegen Junior Diaz aus kurzer Entfernung an den Oberkörper. Von dort sprang der Ball ins Tor. Ohne selbst auch nur einmal aufs Tor zu schießen, schaffte Fürth den Ausgleich. Bitter für die Kickers, die eindeutig mehr für das Spiel taten, sich aber auch keine zwingenden Torchancen mehr erspielten. Eine schwache Partie beider Teams mit dem glücklicheren Ende für die Mittelfranken.

Kickers ohne Dreier seit der Winterpause

Die Fürther sind damit seit vier Ligaspielen ungeschlagen und die Würzburger konnten in der Rückrunde noch kein einziges Spiel gewinnen. Insofern marschieren die beiden fränkischen Klubs nunmehr mit 29 Punkten weiter Seite an Seite durch das Mittelfeld der zweiten Liga.

Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth, 1:1 (0:0)

Würzburg: Wulnikowski - Pisot, Neumann, Diaz - Schröck, Taffertshofer - Müller (46. Rama), Kurzweg - Benatelli (63. Nagy) - Soriano (78. Königs), Ernst.

Trainer: Hollerbach

Fürth: Megyeri - Caligiuri, Franke, Gießelmann - Kirsch (80. Pinter), Hofmann - Narey, van den Bergh - Zulj - Berisha (64. Bolly), Dursun.

Trainer: Radoki

Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen)

Tore: 1:0 Schröck (47.), 1:1 Diaz (52., Eigentor)

Zuschauer: 10.251

Gelbe Karten: Taffertshofer (3), Diaz (6) - van den Bergh