1:2 beim VfL Bochum Kickers verspielen möglichen ersten Sieg 2017

Die Würzburger hatten den ersten Dreier dieses Jahres schon so gut wie sicher. Bis zur 84. Minute führten sie in Bochum mit 1:0. Doch dann drehten die Gasteber die Partie und brachten die Unterfranken um die Früchte ihrer Arbeit.

Die Negativserie der Würzburger Kickers geht weiter. Nach der Niederlage in Bochum können sie im Jahr 2017 weiterhin keinen Sieg vorweisen. Und das, obwohl sie durch eine gute Abwehrleistung die 1:0-Führung erzwungen hatten. Doch die Passivität ermöglichte es dem VfL, das Spiel in den letzten Minuten der Partie zu drehen.

Abwehrblock und ein wirkungsvoller Treffer

Die Unterfranken setzten auf ein gehöriges Stück Abwehrarbeit. Trainer Bernd Hollerbach stellte eine regelrechte Fünferkette auf. Diese setzte sich aus Peter Kurzweg, David Pisot, Tobias Schröck, Clemens Schoppenhauer und Felix Müller zusammen. Dementsprechend kam der Gastgeber trotz Ballbesitz lange kaum ins Spiel. Die Kickers zeigten wenige, dafür aber gefährlichere Angriffsbemühungen. In der 26. Minute wurden sie dafür belohnt. Rico Benatelli schon zum 1:0 ein. Peter Kurzweg kam im Bochumer Abwehrdurcheinander an die Kugel, schob diese in den Fünfer und Benatelli brauchte nur zu verlängern. Der Bochumer Tim Hoogland fälschte den Ball noch ab, er wurde als Torschütze gewertet.

"Wir haben es trotz der schwierigen Personalsituation gut gemacht, waren engagiert und mutig." Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach

Nadelstiche gegen harmlose Bochumer

In der 48. Minute verhinderte Bochums Keeper Manuel Reimann das schnelle 0:2. Der 28 Jahre alte Schlussmann hielt einen Taffertshofer-Schuss aus zehn Metern klasse mit der linken Hand. Müller hatte mit einem Lauf zur Grundlinie diese hervorragende Möglichkeit herausgespielt.

Die Nerven der Bochumer wurden immer noch mehr strapaziert. Alles Anrennen brachte lange kein Ergebnis. Würzburg stand hinten drin und wollte sich auf gelegentliche Nadelstiche beschränken. Das ging dann aber doch noch nach hinten los. Die Rothosen kassierten sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleichstreffer durch Tom Weiland. Und in der drittletzten Spielminute erzielte Dominik Wydra den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren.

"Die Niederlage war unnötig." Kickers-Coach Bernd Hollerbach

VfL Bochum - Würzburger Kickers 2:1 (0:1)

Bochum: Riemann - Gyamerah (46. Dawidowicz), Hoogland, Bastians, Rieble (46. Weilandt) - Losilla, Stiepermann (61. Wydra) - Gündüz, Wurtz, Quaschner - Mlapa. - Trainer: Verbeek

Würzburg: Wulnikowski - Schoppenhauer, Schröck, Pisot - Fröde (88. Soriano), Taffertshofer - Müller, Kurzweg - Benatelli - Königs (88. Rama), Ernst. - Trainer: Hollerbach

Tore: 0:1 Hoogland (26., Eigentor), 1:1 Weilandt (84.), 2:1 Wydra (87.)

Gelbe Karten: Wurtz (9), Stiepermann (5), Weilandt (5) - Kurzweg (6), Schoppenhauer (5), Müller (2)

Schiedsrichter: Robert Kempter (Stockach)

Zuschauer: 11.123