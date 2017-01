Punkteteilung zum Rückrundeauftakt Würzburg vergibt Sieg in Nachspielzeit

Und wieder wären die Würzburger Kickers beinahe zum Favoritenschreck geworden, doch ein Tor in der Nachspielzeit rettete dem Tabellenführer Eintracht Braunschweig am Ende noch einen Punkt.

Für den Tabellenführer Eintracht Braunschweig gab es in Würzburg nur einen Punkt zu holen. Nach einer eher zerfahrenen Anfangsphase nahm das Team von Bernd Hollerbach zunehmend das Spiel in die Hand.

Tabellenführer mit Dusel

In der 18. Minute hatte Valdet Rama die erste Chance für die Würzburger, doch sein Schuss wurde noch von einem Braunschweiger Spieler geblockt. Doch nach eine Viertelstunde hatte der 29-Jährige mehr Glück: Nach einer tollen Einzelaktion versenkte er den Ball zum 1:0. In der 37. Minute hätte Junior Diaz auf 2:0 erhöhen können, doch sein Freistoß segelte nur knapp über das gegnerische Tor.

Der Tabellenführer war nun gefordert. Doch in der Offensive ging bei den Braunschweigern wenig zusammen. Auch nach der Umstellung vom 4-4-2 auf 3-5-2 waren die Gäste nicht torgefährlich, die zündenden Ideen blieben aus. Die Würzburger Defensive war die gesamte Spieldauer sortiert - nur einmal stand sie nicht geordnet und das führte zum bitteren 1:1: Nach einer Ecke in der Nachspielzeit traf Christoffer Nyman mit einem Drehschuss. Die Kickers blieben zwar zwar zum siebten Mal ungeschlagen, verpassten es aber, bis auf vier Zähler an die auswärtsschwache Eintracht heranzurücken.

Würzburger Kickers - Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0)

Würzburg: Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer, Neumann, Diaz - Fröde (88. Taffertshofer), Benatelli - Weihrauch (76. Königs), Schröck, Rama - Soriano

Trainer: Hollerbach

Braunschweig: Fejzic - Sauer (77. Biada), Baffo, Decarli, Reichel - Moll, Schönfeld (77. Abdullahi) - Omladic, Hernandez - Nyman, Kumbela (46. Correia)

Trainer: Lieberknecht

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Rastatt)

Tore: 1:0 Rama (33.), 1:1 Nyman (90.+1)

Zuschauer: 10.152

Gelbe Karten: Schoppenhauer (3), Wulnikowski - Kumbela (2), Correia (2)