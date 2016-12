Krönender Abschluss Kickers beenden phantastisches Jahr mit 3:0-Sieg

"Oh wie ist das schön"-Gesänge auf der Würzburger Tribüne. Das haben sich die Kickers auch redlich verdient nach einer glanzvollen Vorstellung zum Jahresabschluss gegen den haushohen Favoriten VfB Stuttgart. Vor der Partie sprach Würzburgs Coach Bernd Hollerbach von einem "besonderen Spiel" zum Abschluss eines "phantastischen Jahres". Seine Vorgabe: "Alle sollten es noch einmal genießen". Und das tat seine Mannschaft ausgiebig. Mutig, locker, unbeschwert marschierten die Kickers über den Rasen und durch die löchrige VfB-Abwehrreihe. Die Hausherren boten traumhafte Kombinationen und schnörkellosen Angriffsfußball und durften drei herrliche Tore bejubeln.

Stuttgart außergewöhnlich schwach

Die Gäste aus Schwaben - heiß gehandelter Kandidat auf den Wiederaufstieg in die erste Liga - konnten den Unterfranken nichts entgegensetzen. Am Ende stand es verdient 3:0 für Würzburg. Rico Benatelli brachte Würzburg in der 27. Minute in Führung, nachdem zuvor Valdet Rama nur den Pfosten traf und der 24-Jährige zu seinem dritten Saisontor abstaubte. Clemens Schoppenhauer erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0: Eckball von Nejmeddin Daghfous in den Strafraum, die Stuttgarter brachten das Leder nicht weg, es kam zu Schoppenhauer, der mit rechts einfach abzog. VfB-Keeper Langerak war die Sicht versperrt und somit chancenlos. Daghfous sorgte in der 79. Minute nach einem Konter für die endgültige Entscheidung.

Bester bayerischer Verein der Liga

Die Unterfranken dürfen sich auch über einen kleinen Prestigeerfolg freuen. Sie gehen vor dem 1. FC Nürnberg, der SpVgg Greuther Fürth und dem TSV 1860 München als Bayerns Zweitliga-Nummer eins in die Winterpause. Auf einen Aufstiegsplatz fehlen nur fünf Punkte.

"Wir haben richtig klasse Fußball gespielt und es heute sehr, sehr gut gemacht." Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach

Würzburger Kickers - VfB Stuttgart 3:0

Würzburg:

Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer, Neumann, Diaz - Taffertshofer, Benatelli - Daghfous, Schröck (83. Weihrauch), Rama (89. Uzelac) - Soriano (62. Königs).

Trainer: Hollerbach

Stuttgart: Langerak - Großkreutz (62. Gentner), Sunjic, Kaminski, Insua - Pavard, Hosogai (46. Zimmer) - Asano, Mane, Maxim (46. Matthias Zimmermann) - Terodde.

Trainer: Wolf

Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin)

Tore: 1:0 Benatelli (27.), 2:0 Schoppenhauer (40.), 3:0 Daghfous (80.)

Zuschauer: 12.475 (ausverkauft)

Gelbe Karte: - / Sunjic (3)

Abschied von Shapourzadeh

Für Amir Shapourzadeh war es ein ganz besonderes Spiel: Der Kapitän der Aufstiegsmannschaft verabschiedete sich nach zweieinhalb Jahren im Rothosen-Dress von den Kickers. Der 34-Jährige wird zum 1. Januar 2017 Manager beim österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling.