Würzburger Kickers Viertes Unentschieden in Folge

Die Würzburger Kickers haben ihr viertes Unentschieden in Folge eingefahren. Beim Tabellennachbarn SV Sandhausen holten das Team von Trainer Bernd Hollerbach in einer chancenarmen Partie ein eher glückliches 0:0.

Die erste Halbzeit der Würzburger Kickers beim Tabellennachbarn SV Sandhausen war arm an Chancen. Beide Teams bemühten sich vor allem um die Defensive, spielten kämpferisch und auch mit vielen Fouls. Die beste Möglichkeit vor der Pause gehörte Sandhausen kurz vor der Pause, Kickers-Torhüter Robert Wulnikowski parierte klasse.

Den größten Aufreger gab es abseits des Platzes. Kickers Trainer Bernd Hollerbach musste auf der Tribüne, nachdem er sich zu oft und intensiv über die nicklige Spielweise des Gegners aufgeregt hatte.

Wenig Chancen - viele Karten

Würzburg auch zu Beginn der zweiten Halbzeit unter Druck. Wieder war Wulnikowski zur Stelle, beim zweiten Mal rettete das Aluminium. Wenig später auch die Kickers zum ersten Mal gefährlich vor dem Tor der Sandhäuser, Zählbares kam jedoch nicht heraus.

Ab der 79. Minute Würzburg dann in Überzahl. Schiedsrichter Patrick Alt zog die Rote Karte gegen Tim Kister. Der Platzverweis nach einem Foul an Nejmeddin Daghfous im Mittelfeld hart aber regelgerecht. Die letzten zehn Minuten versuchte sich Würzburg noch mal an der Offensive, die beste Chance hatte Rico Benatelli, der an Sandhausens Torhüter Knaller scheitert.

Die Kickers erarbeiteten sich den Punktgewinn mit einer engagierten Leistung in der Verteidigung, mit zwei Aluminiumtreffern hatten die Sandhäuser aber klare Vorteile im Angriff.

SV Sandhausen - Würzburger Kickers 0:0

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Gordon, Kister, Roßbach - Linsmayer, Lukasik (76. Karl) - Pledl (67. Sukuta-Pasu), Derstroff (22. Kuhn) - Wooten, Höler

Würzburg: Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer, S. Neumann, Kurzweg - Daghfous, Taffertshofer (76. Königs), Junior Diaz (41. Benatelli), T. Schröck, Fe. Müller (56. Rama) - Soriano

Tore: Fehlanzeige

Rot: Kister (79./grobes Foulspiel)

Zuschauer: 4.737

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler)