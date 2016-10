Würzburg verliert 1:3 Hannover dreht das Spiel gegen die Kickers

Die Kickers waren auf einem so guten Weg. Mutig hatten sie gegen anfangs zögerliche Hannoveraner die Führung erzielt. Doch in der zweiten Hälfte kippte das Spiel. Der ehemalige Bundesligist verwies Würzburg mit 3:1 in die Schranken.

Die Hausherren begannen eigentlich mit mächtig Druck nach vorne. Aber auch Würzburg versteckte sich nicht. Folgerichtig gingen die coragierten Unterfranken mit einer verdienten 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Danach drehten die Niedersachsen aber das Spiel und verwiesen den Liga-Neuling in die Schranken. Durch einen Doppelschlag beendeten sie den Siegestraum der Unterfranken. Fast wären die davon doch nochmals aufgewacht, doch statt einem Elfmetertreffer zum überraschenden Ausgleich kassierten die Würzburger mit dem Schlusspfiff das 1:3.

Frankenpower sorgt für die Führung

Nach 20 Minuten versuchte es Patrick Weihrauch aus 18 Metern, dieser Schuss landete noch in den Armen von Torhüter Samuel Radlinger. Kurz darauf verlängerte der Hannoveraner Waldemar Anton das Leder nach einer Ecke für die Gäste fast ins eigene Tor. Nach einem scharfen Pass durch Peter Kurzweg rutschte Elia Soriano im Strafraum in den Ball und beförderte ihn zur 1:0-Führung für die Unterfranken. Hannover kam mit der Spielweise des Gegners und dem Rückstand in der Folgezeit nicht klar. Hannovers Trainer Daniel Stendel reagierte, in dem er Karaman für Maier brachte. Trotzdem investierte seine Mannschaft erst kurz vor dem Pausenpfiff etwas mehr.

Wechsel, Schmerzen und Gegentore

Gleich nach dem Wiederanpfiff tauschte Kickers-Trainer Bernd Hollerbach Richard Weil für Clemens Schoppenhauer aus. Wenige Sekunden später folgte eine Schrecksekunde: Weihrauch bleib am Boden liegen, er hatte sich das Knie verdreht, er musste am Spielfeldrand behandelt werden. Und als die Kickers mit nur zehn Spielern auf dem Platz waren, lag mit Weil der Nächste auf dem Platz. Doch die angeschlagenen bissen auf die Zähne und machten weiter.

Das war auch nötig, denn Hannover versammelte sich vor dem Strafraum der Gäste. Nach 58 Minuten konnte Junior Diaz den dribbelnden Waldemar Anton im Strafraum nur mit einem Stoß gegen den Fuß aufhalten. Den fälligen Elfmeter verwandelte Martin Harnik zum 1:1-Ausgleich ins untere rechte Eck. Neun Minuten legte Felix Klaus zur 2:1-Führung für die Hausherren nach. Hannover hatte die Partie gedreht. Hollerbach versuchte nochmal alles, er brachte Marco Königs und hatte nun zwei echte Spitzen auf dem Platz. Als eigentlich schon keiner mehr an eine mögliche Wende glaubte und die 90 Minuten bereits herum waren, bekamen die Würzburger aber einen Elfmeter zugesprochen. Doch Weil brachte das Leder (90. +3) nicht in den Kasten - auch weil sich Keeper Sahin Radlinger mutig in den Weg gestellt hatte. Dann aber nutzte Hannover einen Konter und Harnik erzielte in der Nachspielzeit das endgültig entscheidende Tor zum 3:1.

Hannover 96 - Würzburger Kickers 3:1 (0:1)

Hannover: Sahin-Radlinger - Anton, Strandberg, Felipe, Prib - Bakalorz (84. Fossum), Salif Sane - Maier (38. Karaman), Klaus - Harnik, Sobiech (90. Sarenren-Bazee). - Trainer: Stendel

Würzburg: Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer (46. Weil), Neumann, Kurzweg - Diaz (75. Rama), Lagos - Weihrauch, Benatelli, Daghfous (70. Königs) - Soriano. - Trainer: Hollerbach

Tore: 0:1 Soriano (24.), 1:1 Harnik (59., Foulelfmeter), 2:1 Klaus (67.), 3:1 Harnik (90.+6

Gelbe Karten: Felipe, Salif Sane (2), Sahin-Radlinger - Diaz (2), Neumann (3)

Besonderes Vorkommnis: Sahin-Radlinger hält Foulelfmeter von Weil (90.+3)

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve)

Zuschauer: 31.200