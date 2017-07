Die 2. Liga startet Bayerische Vereine wollen Eindruck hinterlassen

Der FC Ingolstadt hat nur ein Ziel: Die Schanzer wollen sofort wieder zurück in die 1. Bundesliga. Der Abstieg soll ein Betriebsunfall bleiben. Trainer Maik Walpurgis kann dafür auf einen für Zweitligaverhältnisse starken Kader setzen. Namen wie Romain Brégerie, Florent Hadergjonaj, Dario Lezcano oder Stefan Kutschke bürgen für viel Qualität und hohe Ambitionen. Da sollten selbst die Abgänge etwa von Pascal Groß oder Markus Suttner (beide Brighton & Hove Albion) verkraftet werden. Der besonnene Walpurgis weiß, wie wichtig ein guter Start am Samstag (13.00 Uhr) gegen das unbequeme Union Berlin ist. "Wir gehen mit ganz viel Demut in die 2. Liga", betonte der 43-Jährige. Seine Mannschaft müsse sich erstmal im Unterhaus zurechtfinden. Dann soll aber die Mission Bundesligarückkehr richtig Fahrt aufnehmen.

Fürth will seine Fans begeistern

Die SpVgg Greuther Fürth geht die neue Saison bedächtigt an. Trainer Janos Radoki will mit den Franken Schritt für Schritt nach oben. "Wir möchten unsere Fans begeistern und erfolgreichen Fußball spielen. Außerdem haben wir noch ein Ziel aus dem letzten Jahr offen, nämlich die ewige Zweitliga-Tabellenführung zu übernehmen. Damit fangen wir an, und dann werden wir im Laufe der Runde sehen, was gehen kann", sagte der 45-Jährige vor dem Auftakt am Samstag bei Absteiger SV Darmstadt. In der ewigen Tabelle fehlen den Fürthern nur vier Punkte auf Noch-Spitzenreiter Alemannia Aachen. Zwar musste Radoki Stützen wie Robert Zulj (1899 Hoffenheim) oder Marcel Franke (Norwich City) ziehen lassen. Spieler wie der zum Saisonstart verletzte Philipp Hofmann (FC Brentford) oder Nik Omladic (Eintracht Braunschweig) bringen aber Qualität in die Mannschaft, die sich im ersten Tabellendrittel halten sollte.

Club mit ambitionierten Zielen

Der 1. FC Nürnberg geht nach dem Abstieg 2014 in seine vierte Zweitligasaison am Stück. Natürlich wollen die Nürnberger wieder in die deutsche Eliteklasse. "Man muss realistisch sein. Wenn man sieht, wie Union Berlin oder Ingolstadt auf dem Transfermarkt zugeschlagen haben, und dann schaut man sich unsere Mannschaft an: Sicherlich ambitioniert, mit jungen Talenten und Spielern mittleren Alters, die noch etwas erreichen wollen. Aber es wäre vermessen zu sagen, wir müssen unter die ersten drei kommen. Da würde man der Mannschaft keinen Gefallen tun", sagte Coach Michael Köllner der "Nürnberger Zeitung". Der forsche FCN-Trainer will mutigen Offensivfußball spielen lassen. Da wird das Umfeld ganz genau hinschauen. Schon der Aufgalopp am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern wird ersten Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der Franken geben.

Regensburgs Ziel: drinbleiben

Ein Szenario wie nach den beiden vergangenen Aufstiegen in die 2. Liga 2003 und 2012 wollen die Oberpfälzer verhindern: den direkten Absturz. "Unser einziges Ziel ist es drinzubleiben", gab Coach Achim Beierlorzer das klare Vorhaben aus. Der Nachfolger des zu Bayer Leverkusen abgewanderten Erfolgstrainers Heiko Herrlich muss sich daran messen lassen. Beierlorzer, langjähriger Nachwuchscoach bei RB Leipzig, setzt vor dem Start am Samstag bei Arminia Bielefeld wie auch schon sein Vorgänger auf das Kollektiv. Der Verein lebt vom Zusammenhalt. Argwöhnisch wird indes weiter das Engagement und vor allem die ökonomische Zielsetzung der Münchner Global Sports Invest AG um Vorstand Philipp Schober verfolgt. Diese übernahm im Juni 90 Prozent der Anteile der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA vom Immobilienunternehmen Bauteam Tretzel (BTT), das in die Regensburger Korruptionsaffäre verstrickt ist.