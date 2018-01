2. Bundesliga Siege müssen her

Zwei Mal hat er es verpasst, jetzt könnte der 1. FC Nürnberg wieder die Tabellenspitze in der Zweiten Liga übernehmen. Ingolstadt ist bei den starken Regensburgern zu Gast, Fürth spielt am Samstag gegen den aktuellen Tabellenzweiten Kiel.

Freitag 18.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnberg

Die Ausgangslage ist gut für den 1. FC Nürnberg, denn der Gegner schwächelt. Seit sechs Spielen wartet Union Berlin auf einen Sieg. Zuletzt spielte das Team von Trainer André Hofschneider 2:2-Unentschieden beim Tabellenzweiten in Kiel und zeigte nach einem 0:2-Rückstand, was es kämpferisch drauf hat. Auch die Nürnberger sind mit einem 2:2 in die zweite Saisonhälfte gestartet. Beim Punktgewinn gegen Jahn Regensburg bemängelte Trainer Michael Köllner vor allem die hohe Fehlerquote. In Berlin erwartet er "eine harte Nummer". Seine Mannschaft müsse über sich "hinauswachsen und ein bärenstarkes Spiel abliefern, um etwas mitzunehmen." Rund 2.000 Club-Fans werden ihr Team in Berlin unterstützen.

Freitag, 18.30 Uhr: SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04

Derbyzeit in Regensburg: Das Duell mit dem FCI ist ein Saisonhighlight für die Fans aus beiden Lagern. "Da brennt der Rasen", verspricht Ingolstadts Inneverteidiger Hauke Wahl. Das Hinspiel gewann der Jahn mit 4:2, danach wechselte der FCI den Trainer und der Verein kletterte aus dem Tabellenkeller weit nach oben. Nach dem torlosen Remis gegen den SV Sandhausen haben die Schanzer weiter fünf Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Der Respekt des langjährigen Ingolstadt-Profis vor seinem Trainerkollegen ist groß. "Achim Beierlorzer macht einen tollen Job. Er hat viel von RB mit reingebracht, das schnelle Umschaltspiel, das Tempo, die Aggressivität, das sind Parallelen zu Leipzig", sagte Leitl.

"Regensburg ist eine sehr disziplinierte Mannschaft mit einer hohen Laufbereitschaft und einem guten Pressing. Wir sind gewarnt." Stefan Leitl, Trainer FC Ingolstadt

Samstag, 13 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel

Die Fürther haben in den vergangenen Monaten ihre Heimstärke wiedergewonnen. Schließlich blieben sie zuletzt auf dem heimischen Rasen fünf Mal ungeschlagen (vier Siege und ein Unentschieden). Kiel wartet nun bereits seit sechs Auftritten auf einen Dreier. Fürths Trainer Damir Buric erwartet von seinem Team eine Leistungssteigerung nach dem schwachen Auftritt in Bielefeld. Damit es auch gegen den starken Aufsteiger mindestens zu einem Punkt reicht.