2. Bundesliga Nürnberg hat Tabellenspitze im Visier

Vor der Winterpause könnte der 1. FC Nürnberg in der Zweiten Liga die Tabellenspitze übernehmen. Ein Sieg beim Schlusslicht Kaiserslautern ist die Grundvoraussetzung. Nachbar Fürth muss im Kellerduell ran.

Samstag, 13 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

Für das letzte Spiel des Jahres gegen Liga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern setzt Kapitän Hanno Behrens auf einen siegreichen Abschluss für die Franken: "Ich glaub für das letzte Spiel weiß jeder, dass wir da noch mal alles rausholen müssen, dass wir unbedingt drei Punkte holen wollen."

Nürnberg steht zum Abschluss der Hinrunde auf einem direkten Aufstiegsplatz. Der Club ist das auswärtsstärkste Team der Liga und in dieser Form zählt er klar zu den Aufstiegsfavoriten. Mit einem Dreier in Kaiserslautern könnte der FCN sogar als Tabellenführer überwintern und im Januar 2018 den Angriff auf die Bundesliga starten. Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen hat Schlusslicht FCK den Kontakt zum rettenden Ufer vorerst verloren. Mit nur 13 Treffern in 17 Saisonspielen stellen die Pfälzer die schwächste Offensive der Liga.

Samstag, 13 Uhr: SSV Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld

Nach zuvor fünf Partien ohne Niederlage (vier Siege und ein Unentschieden) musste sich Regensburg zuletzt dem VfL Bochum mit 0:1 geschlagen geben. Für die letzte Bewährungsprobe des Jahres ist aber das Ziel klar. "Wenn man sieht, wie toll uns die Fans im ersten Halbjahr unterstützt haben, dann wollen wir natürlich auch ihnen einen guten Abschluss bereiten", sagte der Stürmer Sebastian Stolze.

Die Oberpfälzer suchen den fünften Sieg in der Continental Arena, um den Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz zu vergrößern. Arminia Bielefeld, Rang 6 in die Tabelle, erzielte in jedem ihrer bislang neun Auswärtsspiele der Saison mindestens ein Tor.

Sonntag, 13:30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - SV Darmstadt 98

In einem echten Kellerduell stehen sich der Tabellenvorletzte SpVgg Greuther Fürth und der Tabellen-16. SV Darmstadt 98 mit dem neuen Trainer Dirk Schuster gegenüber. Fürth hat seine vergangenen vier Heim-Begegnungen gewonnen, die letzten beiden ohne Gegentor. Besonders gegen Heidenheim hat das Kleeblatt mit einer robusten und ballsicheren Spielweise überzeugt.

Nach elf Spielen ohne Sieg (fünf Unentschieden und sechs Niederlagen) wurde in Darmstadt am vergangenen Wochenende Trainer Torsten Frings entlassen. Nun soll Rückkehrer Schuster das Team wieder zurück in die Erfolgsspur führen.