Endspurt in der 2. Liga Würzburg und TSV 1860 in Not

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart, Samstag 13.00 Uhr

Der Spitzenreiter ist zu Gast beim Club: Die Schwaben können beim Spiel in Franken, zu dem 43.000 Zuschauer erwartet werden, den nächsten großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg machen. Aber das will der 1. FC Nürnberg unbedingt verhindern und einen Sieg gegen den Spitzenreiter einfahren: "Wir brauchen eine ähnlich starke Leistung wie gegen Hannover und Union Berlin", sagte Club-Trainer Michael Köllner. "Ich hoffe dieses Mal auf den kleinen Unterschied." Gegen die andreren Aufstiegsaspiranten Union Berlin und Hannover 96 hatte der Club jeweils mit 0:1 verloren. Damit das gegen Stuttgart nicht passiert, wolle man "den Gegner überraschen und variabel sein", so der Coach.

Sein Einsatz ist fraglich: Club-Kapitän Miso Brecko

Nürnberg - derzeit Tabellenachter mit einem komfortablen Vorsprung zu den Abstiegsplätzen - muss möglicherweise ohne Kapitän Miso Brecko auskommen. Der 32 Jahre alte Verteidiger habe wegen muskulärer Probleme nicht am Training teilnehmen können, sagte Köllner. Patrick Kammerbauer und Eduard Löwen seien aber zwei gute Möglichkeiten, Brecko gut zu ersetzen. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Torwart Thorsten Kirschbaum. Tobias Kempe (Muskelfaserriss) und Kevin Möhwald (Gelbsperre) fehlen sicher. Rúrik Gíslason ist dagegen wieder fit.

Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth, Samstag 13.00 Uhr

Trainer Janos Radoki freut sich trotz der Position im Niemandsland der Tabelle auf vier spannende Spiele seiner SpVgg bis zum Saisonende. Mit Blick auf die anstehenden Duelle gegen Bielefeld, St. Pauli, Union Berlin und den Karlsruher SC sprach Radoki von "drei richtig geilen Spielen". "Wenn wir uns da nicht motivieren können, dann haben wir ein anderes Problem", sagte der 45-Jährige.

Beim Auswärtsspiel in Bielefeld rechnet Radoki mit einem aggressiven Gegner. "Wer erwartet, dass es ein richtig schönes Spiel wird, hat Bielefelds Situation nicht verstanden", sagte Radoki. "Sie stehen enorm unter Druck und müssen punkten." Während für Fürth der Klassenverbleib bereits sicher ist, stecken die Arminen mitten im Abstiegskampf. Bielefeld ist Tabellen-17. und hat zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Für die Fürther kann es in der Tabelle noch darum gehen, Dynamo Dresden den fünften Platz wegzuschnappen. In der zuletzt schwachen Offensive der Fürther muss Radoki gegen Bielefeld auf Sebastian Freis verzichten, die Einsätze Robert Zulj und Veton Berisha sind fraglich. Zudem fällt Verteidiger Johannes van den Bergh mit Oberschenkelproblemen aus.

TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, Sonntag 13.30 Uhr

Vier Spiele ohne Sieg, Platz 15 und nur zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz: Jeder Punkt für die Löwen ist wichtig, doch der Gegner am Sonntag ist der Tabellenzweite Eintracht Braunschweig - keine leichte Aufgabe. Zudem müssen die Sechzger noch die 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern verdauen. Die Löwen besiegten sich selbst - durch ein Eigentor von Christian Gytkjaer. Ins gegnerische Tor wollte der Ball trotz 14 Torschüssen einfach nicht.

"Die Niederlage gegen Kaiserslautern war eine der schwersten meiner Karriere." Vitor Pereira

Gegen Eintracht Braunschweig wird das Toreschießen nicht einfacher: Die Niedersachsen sind enorm defensivstark und kämpfen ihrerseits noch um den Aufstieg in die hochste deutsche Spielklasse. Das Hinspiel gewann die Eintracht mit 2:1. Pereira sieht seine Mannschaft aber weiterhin auf dem richtigen Weg und lobte nach dem Spiel gegen Kaiserslautern eine kompakte Defensive und ein gutes Zweikampfverhalten. "Die Mannschaft muss so weitermachen und diese Einstellung mit ins nächste Spiel nehmen."

FC Erzgebirge Aue - Würzburger Kickers, Sonntag 13.30 Uhr

Die Partie zwischen Erzgebirge Aue und den Würzburger Kickers ist das Top-Abstiegsduell: Aktuell sind die Franken 14. in der 2. Liga und damit punktgleich mit Erzgebirge Aue, das auf dem 16. Platz und damit dem Relegationsplatz steht. Nach der fulminaten Hinrunde gelang dem Team von Bernd Hollerbach 2017 noch kein Sieg - trotzdem will der Verein an dem Coach festghalten. Gegenüber dem BR sagt der Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer: "Das ist völliger Schwachsinn. Wir alle wissen, was der Bernd (Hollerbach) hier für eine unglaubliche Arbeit geleistet hat und auch noch leistet, und von daher ist das völliger Quatsch."

Auf Nachfrage des BR, dass unter den Fans inzwischen sehr wohl auch über den Trainer diskutiert wird, sagt Sauer: "Fanmeinungen sind schön, die kann man auch aufnehmen. Aber wir treffen unsere Entscheidungen und von daher ist da überhaupt keine Diskussion im Gange." Ob Hollerbach auch einen Vertrag für die Dritte Liga habe, darauf wollte Sauer nicht konkret antworten.