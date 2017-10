2. Bundesliga FCN ersatzgeschwächt in Heidenheim

Dabei muss Trainer Michael Köllner auf Defensivspieler Patrick Kammerbauer verzichten. Der 20-Jährige wird den Franken wegen einer leichten Gehirnerschütterung fehlen, die er sich am Mittwoch beim 3:2-Sieg im DFB-Pokal in Osnabrück zugezogen hat. Köllner will bei Kammerbauer kein Risiko eingehen. Fraglich ist der Einsatz von Mittelfeldmann Patrick Erras, der Wadenprobleme hat. Rechtsverteidiger Enrico Valentini zog sich eine Knieprellung zu, sein Einsatz dürfte aber kein Problem sein.

Für Heidenheim, das im Pokal 5:2 in Regensburg gewann, lief es in der Liga zuletzt nicht so gut: Drei Niederlagen in Folge setzte es für das Team von Frank Schmidt. Der Club hingegen feierte auswärts drei Siege in Folge mit einer Tordifferenz von insgesamt 13:5. Zuhause konnte das Team vom Michael Köllner am letzten Spieltag auch mal wieder einen Heimerfolg feiern. Nürnberg gewann gegen Dynamo Dresden mit 2:1.