2. Bundesliga FC Ingolstadt mit Rückenwind

Der FC Ingolstadt geht nach seinem überzeugenden Erfolg im DFB-Pokal mit Rückenwind und viel Selbstbewusstsein in die anstehende Partie in Bielefeld. Fürth und Regensburg wollen ihr Pokal-Aus schnell verarbeiten.

Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt, Freitag, 18.30 Uhr

Die aktuell elftplatzierten Schanzer sind nunmehr seit vier Spielen ungeschlagen. Das gebe "extrem viel Selbstvertrauen", sagte FCI-Coach Stefan Leitl nach dem 3:1-Sieg im Pokal bei der SpVgg Greuther Fürth. "Wir wollen die Serie ausbauen und in Bielefeld nachlegen." Seine Mannschaft habe in Fürth eine sehr reife Leistung gezeigt, einen Rückstand gedreht und das Spiel nach dem zwischenzeitlichen 1:1 komplett unter Kontrolle gehabt.

"Ich sehe die Mannschaft sehr gefestigt", konstatierte der 40 Jahre alte Coach entsprechend. Vor der Partie beim Tabellensiebten sei es allerdings "immer noch der falsche Ansatz, davon zu sprechen, oben anzugreifen". Erst zur Winterpause sei ein solches Umdenken möglich, wenn denn die Ergebnisse bis dahin passen, so Leitl. Der FC Ingolstadt kann personell aus dem Vollen schöpfen. Sonny Kittel, Thomas Pledl und Christian Träsch kehren voraussichtlich in die Startelf zurück.

SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen, Samstag, 13.00 Uhr

Bei den Fürthern heißt es, die Pokalniederlage abzuhaken und wieder nach vorne zu blicken. Wobei die Mittelfranken vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen große Personalsorgen plagen. Neben den länger verletzten Spielern fällt auch Torhüter Sascha Burchert wegen eines Magen-Darm-Virus aus. Der Schlussmann hatte schon im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt (1:3) gefehlt. Weil der zweite Keeper Balasz Megyeri an der Schulter operiert werden muss und nach Vereinsangaben die gesamte Hinrunde ausfällt, dürfte gegen Sandhausen Marius Funk auflaufen, der im DFB-Pokal sein Profi-Debüt gegeben hatte.

Fraglich sind zudem die Einsätze von David Raum, der gegen den FCI einen Schlag auf den Rücken bekommen hatte, und der anderen angeschlagenen Profis Roberto Hilbert, Patrick Sontheimer und Manuel Torres. "Im Moment ist es nicht einfach", sagte Coach Damir Buric. "Aber wir haben schon gezeigt, dass wir Ausfälle kompensieren können."

"Nicht 90, sondern 95 Minuten Defensivarbeit"

Gegen den Tabellenfünften aus Sandhausen will der Vorletzte seine aktuellen Abwehrprobleme vergessen machen. "Wir müssen nicht nur 90, sondern 95 Minuten die Defensive organisiert halten", sagte Buric. Trotz der schlechten Bilanz von nur drei Punkten aus fünf Spielen zeigt sich der Trainer optimistsich und will mit ruhiger Arbeit Ergebnisse abliefern. Den Rückhalt der Vereinsspitze spüre er: "Ich sehe eine gute Zusammenarbeit. Die Mannschaft ist intakt und wir versuchen umzusetzen, was der Plan ist. Wir betrachten jedes Spiel kritisch. Die Mannschaft geht selbstkritisch mit der Situation um."

Jahn Regensburg - 1. FC Kaiserslautern, Samstag, 13.00 Uhr

Auch für Jahn Regensburg war in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim Schluss: 2:5 verloren die Oberpfälzer. Und nun stehen für den Aufsteiger im Abstiegskampf zwei wegweisende Heimspiele gegen den Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern sowie eine Woche später gegen den Vorletzten Greuther Fürth auf dem Programm. Noch auf dem Platz schwor Jahns Trainer Achim Beierlorzer seine Spieler auf das erste "ganz wichtige Spiel" am Samstag ein, wohlwissend, dass das Pokal-Aus nachwirkt: "So eine Niederlage kriegt man nicht direkt aus den Köpfen."

1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg, Sonntag, 13.30 Uhr

Auch der Club konnte ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. 3:2 gewannen die Franken beim VfL Osnabrück - und bekommen es nun in der Liga mit Regensburg-Bezwinger Heidenheim zu tun. In der Liga lief es für Heidenheim zuletzt nicht so gut: Drei Niederlagen in Folge setzte es für das Team von Frank Schmidt. Der Club hingegen feierte auswärts drei Siege in Folge mit einer Tordifferenz von insgesamt 13:5. Zuhause konnte das Team vom Michael Köllner am letzten Spieltag auch mal wieder einen Heimerfolg feiern. Nürnberg gewann gegen Dynamo Dresden mit 2:1.