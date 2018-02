2. Bundesliga Fürth "in der Bringschuld" - Club oben auf

SSV Jahn Regensburg – 1. FC Heidenheim (Sa., 13 Uhr)

Beide Teams trennt nur ein Punkt in der Liga - für Regensburg, die als Abstiegskandidat gehandelt wurden, ein großer Erfolg! Während sich die Hausherren aus der Oberpfalz mit 30 Zählern auf Platz sieben befinden, wollen die Gäste, die mit 29 Punkten auf Platz neun liegen, die Heimspielniederlage aus der Vorrunde wieder gut machen. Jahn-Trainer Achim Beierlorzer erwartet einen "wuchtigen Gegner mit großer Körperlichkeit". Dementsprechend hat er unter der Woche vor allem das Zweikampfverhalten und die Verteidigung trainieren lassen. Bei Regensburg fehlt Innenverteidiger Benedikt Gimber wegen einer Gelbsperre, Rechtsverteidiger Oliver Hein ist weiter verletzt.

SpVgg Greuther Fürth – SG Dynamo Dresden (So., 13.30 Uhr)

Nach der deutlichen Auswärtsniederlage am letzten Spieltag in Ingolstadt sieht Fürths Trainer Damir Buric sein Team "in der Bringschuld": "Die Mannschaft hat sich selbstkritisch gezeigt", sagte er und erwartet ein "schweres und intensives Spiel". Immerhin die Vergangenheit macht Hoffnung: Bei fünf Aufeinandertreffen siegte Fürth vier Mal. Mit einem Sieg könnten die Kleeblättler erstmals in dieser Saison die direkten Abstiegsplätze verlassen.

Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt (So., 13.30 Uhr)

Ingolstadt hat sich zuletzt dank des 3:0-Sieges gegen Fürth wieder neues Selbstvertrauen erspielt und reist mit breiter Brust an. Mit einem Sieg bei den Sachsen könnten die Oberbayern bis auf einen Punkt an den Aufstiegsrelegationsplatz ran rücken und die Abstiegsnot der Hausherren verschärfen. Schlechte Karten haben die Schanzer nicht, bei fünf Gastauftritten haben sie immer etwas Zählbares mitgenommen. Allerdings endete das letzte Aufeinandertreffen im Hinspiel der laufenden Saison für die Schanzer mit einer 1:2-Niederlage, Lezcano erzielte dabei das Ingolstädter Tor.

St. Pauli – 1. FC Nürnberg (Mo., 20.30 Uhr)

Nürnberg ist die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Aus zehn Spielen konnten die Clubberer 22 Punkte erbeuten. Und nicht nur deswegen stehen die Chancen gut, dass die Serie in St. Pauli hält. Das Team von Trainer Markus Kauczinski konnte in der ganzen Saison nur zwei Heimspiele für sich entscheiden, auch der Effekt unter dem neuen Coach scheint verpufft: Zuletzt gab es zwei Pleiten. Dagegen könnte Nürnberg mit dem dritten Sieg in Folge an die Tabellenspitze springen - und den Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz ausbauen. Bis auf den Rot gesperrten Stammspieler Edgar Salli und den Verletzten Sebastian Kerk sind alle Spieler von Trainer Michael Köllner einsatzbereit.