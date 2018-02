Vorschau auf die 2. Bundesliga Nürnberg greift nach der Tabellenspitze

Freitag, 18.30 Uhr: 1. FC Nürnberg - FC Erzgebirge

Die "Clubberer" können am Freitagabend (02.02.18) vorzeitig die Tabellenspitze übernehmen. Beim Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue könnte die Ausgangssituation kaum besser sein. Die Sachsen, die zuletzt drei Spieltage in Folge sieglos waren, treffen auf einen Gastgeber, der seit dem 14. Spieltag ungeschlagen ist. Während die einen um den Wiederaufstieg in das Oberhaus kämpfen, stemmen sich die Anderen gegen den Abstieg in die Drittklassigkeit. Der Unterhaltungswert sollte gegeben sein, denn mehr Tore, als das Team von Coach Michael Köllner (39), erzielte in dieser Saison niemand in der 2. Bundesliga.

Samstag, 13.00 Uhr: Holstein Kiel - SSV Jahn Regensburg

Die beiden starken Aufsteiger treffen aufeinander. Die Oberpfälzer wollen die Revanche für den 4. Spieltag. Damals setzte sich der Gegner aus Kiel mit 2:1 durch. Für den Jahn gilt es zudem, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten. Der Konkurrent, der seit sieben Spielen auf einen Sieg wartet, hofft, dass endlich der Knoten platzt und der zehnte Saisonsieg eingefahren werden kann. Mittelstürmer Marvin Ducksch verspricht: "Wenn ich spiele, garantiere ich am Sonnabend gegen Jahn Regensburg ein Tor von mir." Für Kiel wäre ein Sieg wichtig, um weiterhin um die Aufstiegsplätze mitzuspielen.

Samstag, 13.00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SpVgg Greuther Fürth

Oberbayern trifft auf Franken. Unterschiedlicher könnte das Duell des FC Ingolstadt gegen die Spielvereinigung aus Fürth kaum sein. Während sich die einen im gesicherten Mittelfeld der Liga befinden, kämpfen die anderen gegen den Abstieg in die 3. Liga.

Mit einem Sieg gegen die "Schanzer" und etwas Schützenhilfe vom Stadtnachbarn, der gegen den direkten Mitkonkurrenten FC Erzgebirge Aue spielt, könnten die Franken seit dem 2. Spieltag dieser Saison erstmals die direkten Abstiegsplätze verlassen. Die Bilanz ist relativ ausgeglichen: Elf Mal begegneten sich beide Teams bisher in der 2. Liga, zwei Mal hab's ein Unentscheiden, fünf Siege für die Ingolstädter, vier Siege für die Fürther.