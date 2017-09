2. Fußball-Bundesliga Nürnberg gegen Bielefeld, Regensburg in Sandhausen

Am 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga will der 1. FC Nürnberg mit einem Sieg gegen Bielefeld den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der SSV Jahn Regensburg ist zu Gast in Sandhausen.

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld (Samstag, 13.00 Uhr)

Torjubel gehört wieder zum Standardrepertoire beim Club.

Mit drei deutlichen Siegen in Folge mit 12:3 Toren hat sich der 1. FC Nürnberg in der zurückliegenden englischen Woche in die Aufstiegsränge gespielt. Mit einem weiteren Erfolg will die Mannschaft von Trainer Michael Köllner in die Länderspielpause gehen. Ein Dreier könnte den Club zumindest vorläufig an die Tabellenspitze hieven. Aber, "es ist eine Frage der Fitness", meinte Köllner im Vorfeld und sprach von einem "Spagat zwischen Regenerieren und Fitnessgrad halten".

Die Serie spricht auf jeden Fall für die Hausherren: Sie verloren keines der vergangenen sechs Duelle mit den Bielefeldern (zwei Unentschieden und vier Niederlagen). Wer gegen die Arminia im Tor stehen wird, lässt Nürnbergs Trainer noch offen. Stammkeeper Thorsten Kirschbaum ist zwar von seiner Rückenblessur genesen und fit, aber sein stark aufspielender Stellvertreter Fabian Bredlow machte unter anderem beim 3:1 im Derby in Fürth ein gutes Spiel.

SV Sandhausen - Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Aufsteiger Jahn Regensburg, der in jedem seiner bislang acht Saison-Auftritte jeweils mindestens einen Gegentreffer kassierte, konnte zwei seiner letzten drei Auswärtspartien gewinnen. Vor allem der 2:1-Heimsieg letzte Woche gegen Eintracht Braunschweig dürfte dem SSV Jahn jetzt noch einmal Auftrieb geben, so dass die Elf von Achim Beierlorzer mit breiter Brust nach Sandhausen reisen müsste. Allerdings hat der SV drei seiner bislang vier Saison-Heimspiele mit 1:0 gewonnen und erste eine Niederlage zu Hause kassiert.