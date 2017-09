2. Bundesliga Ingolstadt und Fürth wollen aus dem Tabellenkeller

Der FC Ingolstadt will ebenso wie die SpVgg Greuther Fürth am 9. Spieltag endlich den Tabellenkeller verlassen. Leicht wird es für beide nicht - der FCI empfängt im Duell der Bundesligaabsteiger den SV Darmstadt 98.

FC Ingolstadt 04 - SV Darmstadt 98 (Freitag, 18.30 Uhr)

Trotz des verpatzten Saisonstarts sieht man beim Bundesligaabsteiger Ingolstadt noch keinen Anlass zur Besorgnis. Für Sportdirektor Angelo Vier sei "klar, dass wir genügend Stabilität und Qualität haben, um uns gegen solche Szenarien zu stemmen", sagte er im Interview mit dem Donaukurier.

Allerdings sieht die Heimbilanz vor dem Duell mit den auswärtsstarken Damstädtern nicht gerade rosig aus. Die Schanzer konnten keines der vier Saison-Heimspiele gewinnen. Für Darmstadts Coach Thorsten Frings ist der FCI trotz der aktuellen Tabellensituation immer noch ein Topfavorit für den Aufstieg. "Ich glaube, dass sie sich gefangen haben und dass der Trainerwechsel etwas bewirkt hat". Zudem habe Ingolstadt überragende Spieler. "Wir wollen uns aber nicht verstecken und versuchen, das Spiel zu gewinnen", so Frings.

In Ingolstadt spricht bei sieben Punkten aus acht Spielen keiner von der Rückkehr ins Oberhaus: "Das Ziel Aufstieg als solches zu formulieren, wäre aktuell Schwachsinn", erkärt Abwehrspieler Christian Träsch. Er meint, dass die Truppe nach wie vor nicht zu 100 Prozent auf die 2. Liga eingestellt sei. "Wir haben viele Typen in der Mannschaft, die eine hohe Qualität im Spielerischen haben. Aber in der 2. Liga wird dazwischengefegt, einem der Schneid abgekauft. Wir müssen wieder lernen dagegenzuhalten", forderte der 30-Jährige.

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 18.30 Uhr)

Nach der Heimniederlage im Franken-Derby setzt die SpVgg Greuther Fürth im Kellerduell beim 1. FC Kaiserslautern auf die Moral. Angesichts des möglichen Absturzes auf den letzten Platz verkündete Trainer Damir Buric: "Meine Mannschaft hat noch nie resigniert, sondern immer versucht, nach vorne zu spielen. Das macht mir Hoffnung." Bei einer Niederlage in der Pfalz würden die Fürther vom bisherigen Schlusslicht FCK überholt.

Die Kleeblätter haben saisonübergreifend keine ihrer jüngsten acht Liga-Auswärtspartien gewonnen (drei Unentschieden und fünf Niederlagen). Der FCK, der als einziges Team der Liga sogar noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet, kassierte zuletzt vier Pleiten in Folge - die letzten drei ohne einen eigenen Treffer. Am Mittwoch wurde Jeff Strasser als neuer Coach verpflichtet. "Das ist eine Motivation für das Lauterer Team", meint Fürths Trainer Buric, der damit den Vorteil beim Gegner sieht.

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld (Samstag, 13.00 Uhr)

Torjubel gehört wieder zum Standardrepertoire beim Club.

Mit drei deutlichen Siegen in Folge mit 12:3 Toren hat sich der 1. FC Nürnberg in der zurückliegenden englischen Woche in die Aufstiegsränge gespielt. Mit einem weiteren Erfolg will die Mannschaft von Trainer Michael Köllner in die Länderspielpause gehen. Ein Dreier könnte den Club zumindest vorläufig an die Tabellenspitze hieven. Aber, "es ist eine Frage der Fitness", meinte Köllner im Vorfeld und sprach von einem "Spagat zwischen Regenerieren und Fitnessgrad halten".

Die Serie spricht auf jeden Fall für die Hausherren: Sie verloren keines der vergangenen sechs Duelle mit den Bielefeldern (zwei Unentschieden und vier Niederlagen). Wer gegen die Arminia im Tor stehen wird, lässt Nürnbergs Trainer noch offen. Stammkeeper Thorsten Kirschbaum ist zwar von seiner Rückenblessur genesen und fit, aber sein stark aufspielender Stellvertreter Fabian Bredlow machte unter anderem beim 3:1 im Derby in Fürth ein gutes Spiel.

SV Sandhausen - Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Aufsteiger Jahn Regensburg, der in jedem seiner bislang acht Saison-Auftritte jeweils mindestens einen Gegentreffer kassierte, konnte zwei seiner letzten drei Auswärtspartien gewinnen. Vor allem der 2:1-Heimsieg letzte Woche gegen Eintracht Braunschweig dürfte dem SSV Jahn jetzt noch einmal Auftrieb geben, so dass die Elf von Achim Beierlorzer mit breiter Brust nach Sandhausen reisen müsste. Allerdings hat der SV drei seiner bislang vier Saison-Heimspiele mit 1:0 gewonnen und erste eine Niederlage zu Hause kassiert.